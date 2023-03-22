彰化「大便魔人」又來了！腳踏車墊被抹糞　高中生超崩潰

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中高中上週發現有男子行蹤鬼祟的翻牆進入校園後，脫了褲子跨坐在腳踏車上磨蹭，把便便抹在上面，昨天(21日)傍晚，該男子又再度進入學校，校方火速報警逮人，赫然發現他就是5年前曾光著屁股在被害人腳踏車上留下排泄物的「大便魔人」。對此，警方表示若查證屬實，將以違反社維法送辦。

▲田中高中學生腳踏車坐墊被抹大便。（圖／民眾提供）

校方指出，上週有學生晚間離開學校時，發現腳踏車坐墊發現坐墊黑黑濕濕一片，本以為是鳥屎，結果清理起來異常臭，旁邊2台腳踏車也遭殃，懷疑是人屎或狗屎，校方立即調閱監視器，發現有一男子闖入停車處，疑似與5年前抹糞男是同一人。昨天傍晚，這名怪怪男又翻牆進入，這一次校方則嚴陣以待，將謝男帶到警衛室後立即報警。

學生擔憂抹糞事件會再重演，校方強調，現已將謝男擅闖校園監視器交由警方做後續處理，並進一步加強電子圍籬紅外線感應，請師生切勿擔心。

據了解，現年38歲謝男，領有身心障礙手冊，有妨害風化及傷害前科，他5年前供稱自己從事水泥工，日薪僅400元，因外配妻離家出走，身心壓力大，就會用抹大便發洩，當年被依違反社會序維護法送辦。

警方強調，謝男被捕後，對犯行交代不清，相關情節仍需再進一步釐清，若犯行明確將依違反社維法送辦。