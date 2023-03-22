昆山兩岸產業合作試驗區10周年　潘賢掌「四句話」歡迎台灣民眾

▲大陸昆山深化兩岸產業合作試驗區今（22）日舉行設區十周年座談會。（圖／翻攝 蘇報融媒）

記者任以芳／綜合報導

大陸昆山深化兩岸產業合作試驗區今（22）日舉行設區十周年座談會，大陸國台辦副主任潘賢掌視訊致詞指出，大陸方面將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣民眾福祉的制度和政策，讓廣大台胞台企「願意來、留得住、融得進、發展好。」

大陸改革開放以來，昆山是台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。2013年2月，大陸國務院正式批復同意設立昆山深化兩岸產業合作試驗區，賦予昆山對台合作先行先試的重要使命。

該活動舉行台資服務業集聚發展區和兩岸文化交流基地創新中心（籌）揭牌，昆台易「鹿」通台胞就業創業平台發布，一批項目簽約、台資產業項目開工投產。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌。（圖／翻攝 蘇報融媒）

出席嘉賓有潘賢掌，大陸國家發展改革委副秘書長歐鴻，省委常委、市委書記曹路寶會見與會領導和嘉賓，副省長夏心旻，國家發改委外資司（港澳台辦）司長鄭持平、省政府副秘書長劉世虎出席，市委副書記、市長吳慶文致辭。

潘賢掌視訊致詞時指出，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進臺灣同胞福祉的製度和政策，讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好。

他鼓勵昆山試驗區，未來對台流合作上大膽試、大膽闖，吸引更多台灣先進製造業、現代服務業企業前來投資興業，吸引更多台灣青年前來就業創業。為台胞台企營造更優良的發展環境、更舒心的生活環境。

▲大陸國家發展改革委副秘書長歐鴻。（圖／翻攝 蘇報融媒）

歐鴻表示，要深挖合作潛力，持續深化兩岸產業合作，以產業合作帶動兩岸社會人文交流，兩岸民間交流合作新模式。要深化融合發展，落實落細一系列同等待遇政策，認真研究在昆台胞台商台企現實需求，完善相關配套支持政策，構建有利於融合發展的制度高地。

夏心旻則說，江蘇將一如既往營造良好發展環境，一視同仁給予政策支持，一以貫之推進融合發展，不斷推動蘇台交流合作，向更寬領域、更深層次、更高水平發展。

吳慶文在致辭時說，進一步練好蘇州製造的看家本領，不斷擴大兩岸產業合作領域，帶動兩地人員往來和各領域交流持續熱絡；進一步釋放蘇州創新這個最大潛能，積極開展聯合創新，共享科技創新進步帶來的紅利。全力支持昆山試驗區、昆山金改區等平台建設，幫助台胞台企更好融入。

▼ 大陸昆山深化兩岸產業合作試驗區簽約活動現場。（圖／翻攝 蘇報融媒）