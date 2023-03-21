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大陸 大陸焦點 特派現場

昆山連舉辦3場兩岸活動　促進雙方青年交心、交融

▲▼ 昆山兩岸活動 。（圖／主辦單位提供）

▲騎行活動。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸昆山近日接連舉辦3場兩岸活動，分別是兩岸摜蛋聯誼賽、兩岸騎行活動「昆山媽祖杯」及「寶島又一村杯」慢速壘球邀請賽。昆山市台協會會長孫德聰表示，希望通過文體這一紐帶，讓兩岸青年有更多交流機會。

海峽兩岸（昆山）青年騎行系列活動「昆山媽祖杯」站近日舉行，作為江浙萬人大眾綠色騎行系列活動的首發站，亦是2023年「世界水日」、「中國水周」主題活動暨昆山市第七屆水文化藝術節的重要內容，倡導低碳環保的綠色生活，有約300名騎行愛好者參與。

▲▼ 昆山兩岸活動 。（圖／主辦單位提供）

▲棒球活動合影 。（圖／主辦單位提供）

2023第一屆「寶島又一村杯」慢速壘球邀請賽亦舉行開幕，共有18支隊伍、360名兩岸棒壘球員參賽。昆山慢壘聯盟會長鄭興起表示，隨著兩岸棒壘球運動交流逐漸深入，越來越多的大陸同胞加入到慢壘隊伍中，希望更多兩岸同胞參與這項運動，享受樂趣的同時增進彼此感情。

昆山市台協會會長、昆山媽祖交流協會常務副會長孫德聰表示，「青年是兩岸關係的未來和希望，希望通過文體這一紐帶，讓兩岸青年有更多交流、交心、交融的機會，成為兩岸融合發展過程中一道靚麗的風景。」

主辦單位指出，今年將以昆山試驗區國批10週年為契機，持續擦亮昆台融合品牌，進一步在制度機制上求突破、在產業合作上實際下功夫、並提升兩岸交流交往。

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