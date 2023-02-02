大陸最猛縣級市是它！一縣可抵一省「GDP破2兆」　分布3300家台企

▲昆山是大陸台商投資最密集的地區之一。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇昆山被稱為大陸「最強縣級市」，近日公布的GDP突破5000億元（人民幣，下同，約新台幣2.2兆），超過青海和西藏。值得注意的是，昆山是台資企業最密集、台商投資最活躍的地區之一，實際經營的台企超過3300家。

據《中國新聞網》報導，昆山2022年地區生產總值達到5006.7億元，按不變價格計算，比上年增長1.8%，是大陸首個GDP突破5000億元的縣級市。

結合目前已公布的數據，大陸青海2022年GDP為3610.1億元，西藏GDP為2132.6億元，昆山已超越兩者，且與GDP為5069.6億元的寧夏十分接近。

實際上，昆山自2005年起，連續18年擔任大陸全國百強縣之首。數據顯示，昆山分別於2014年、2019年突破3000億元、4000億元大關，從4000億元到5000億元僅用時3年。

為何昆山經濟這麼強？曾經的昆山工業基礎薄弱，在蘇州下轄的6個縣中排名墊底，被稱為「小六子」，不過由於倚靠「最強地級市」蘇州，且接壤上海，其自1984年起逐漸實現農轉工、內轉外的轉型。

值得注意的是，昆山還被稱為「台商大本營」。據統計，昆山實際經營的台資企業超過3300家，地區生產總值的30%、工業總產值的40%、利用外資的50%、進出口總額的60%均來自於台資企業。