兩岸經濟難斷鏈！　潘賢掌：唯有加強合作才是人間正道

▲ 2022兩岸企業家峰會年會，中共中央政治局常委王滬寧發來賀信 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

2022年兩岸企業家峰會今（20）日上午在廈門舉行，中共中央政治局常委王滬寧代表中共中央、中共總書記習近平致賀信，內容堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂。大陸國台辦副主任潘賢掌致詞時也強調，「兩岸經濟密不可分，脫不了脫，斷不了鏈，唯有加強合作才是人間正道。」

本次活動由兩岸企業家峰會灣方面副理事長陳瑞隆主持，致詞嘉賓依序是兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍、大陸國台辦副主任潘賢掌、中共福建省委書記周祖翼。

大會一開始，兩岸企業家峰會大陸方面秘書長林軍宣讀中共中央政治局常委王滬寧代表中共中央、中共總書記習近平致賀信。內容肯定峰會為兩岸交流帶來成果，也重申大陸方面秉持二十大精神，全面貫徹新時代黨解決「台灣問題總體方略」。

內容稱，堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善增進台灣民眾福祉的制度和政策。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌致詞時再次提及，王滬寧在賀信中充分肯定峰會促進兩岸經濟融合發展，維護台海和平穩定作出的重要貢獻。希望峰會團結帶領兩岸企業界工商界的朋友，繼續維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展融合發展。

總結2022年，潘賢掌說是極不尋常、極不平凡的一年，相關疫情反覆，世界經濟持續低迷，地緣政治衝突加劇，單邊主義保護主義上升，全球產業鏈供應鏈深受衝擊，通貨膨漲、糧食安全、能源安全等問題更加突出。

面對錯綜複雜的形勢，大陸方面穩中求進，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，扎實穩住經濟大盤。疫情期間給予台企幫助，築起疏困政策，解決實際困難，克服疫情影響。目前在大陸的台企生產經營總體穩定，不少台企逆勢增長，一些大企業增資投產，今年新增9家台企在大陸上市，總數已達58家。台胞台企同等待遇政策持續落實落細。

談到現今兩岸關係，潘賢掌強調，「針對民進黨當局多年與西方反華勢力，進行謀獨挑釁，我們進行堅決正當必要的反制，有利於維護台海和平穩定和祖國和平統一的前景。」

他進一步指出，兩岸經濟合作符合市場規律，大陸一直是台灣最大出口市場，最大的投資目的地和最主要的貿易順差來源。兩岸貿易額翻了一翻，台商在大陸投資項目增加近45%，強力拉動台灣經濟發展。今年1到11月兩大包郵額達2945億美元，給台灣帶來約1438億美元的巨額貿易順差。

潘賢掌強調，「歷史和現實都深刻昭示著我們兩岸經濟密不可分，脫不了脫，斷不了裂，唯有加強合作才是人間正道，才能更多造福兩岸同胞。台灣經濟發展和民生改善才有更大確定性和更堅實的依靠。」

最後，潘賢掌指出，「如果你抓住了二十大前，大陸30多年的快速發展機遇，今後的30年更要繼續緊緊抓住。如果你沒有抓住前30年的發展機遇，你千萬不要錯過今後30年的發展，因為二十大後的30年，大陸發展空間將更加巨大，發展更加高質量精彩。」