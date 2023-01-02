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昆山吳江疫情燒「很難找到沒陽的人」　台商：狀況慘烈，提前放假

▲▼中國疫情。（圖／路透）

▲中國疫情。（圖／路透，下同）

中央社

中國COVID-19疫情衝擊昆山、吳江，台商以「慘烈」形容疫情爆發情形，直指「很難找到沒有陽的人」，只能採提前放假等方式應對。大環境欠佳加上受創連連，對經營成績愈加悲觀。

一名昆山台商告訴中央社，只能用「慘烈」2個字形容昆山在地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展狀況。

「很難找到沒有陽的人」，他說，辦公室裡染疫感染是一個接一個，有些人30年來連感冒都很少，卻在這波疫情中「幾乎去了半條命」，戰勝病毒過程相當地辛苦。

▲▼中國疫情。（圖／路透）

他說，有廠商生產線達一半以上的人感染，幾乎呈現上、下游停擺狀態，有些老闆甚至問「年終獎金可不可以不發」，這3年疫情反覆封控疊加上海封城都讓生意量大大跌落，這波疫情等於是再次打擊，經營實在困難。

這名台商表示，現在情形比過往封控更糟，先前還可以「閉環生產」，現在連要這樣做的條件都沒有了，樂觀地看，也許3個月內就可以撐過去這波疫情；往壞處想，究竟要拖多久實在不知道，後面可能還有好幾波。

他說，由於感染率實在太高了，以他所在公司來說，12月25日即提早放元旦連假，「一下這個陽，一下那個陽，反而會擔心是不是辦公環境導致人家生病」。

▲▼中國疫情。（圖／路透）

他認為，中國官方放寬防疫實在「太突然了」，醫療資源、公衛教育都沒有做到位，又選在病毒活躍的冬天放開。

他說，距離人民打第3劑疫苗也隔了1年多，疫苗保護力大降，卻也沒有事先規劃在放開前趕緊要大家打疫苗，一切毫無準備，資源都花在核酸檢測上。

一名在蘇州吳江某家製造業大廠的工作者說，公司員工幾乎全都染疫了，廠方在12月中就讓外地打工人返鄉了，一般來說，會在12月底結算工資後才讓人回去，不過陽性率高加上訂單減少，乾脆提早放假了。

他說，這波疫情對於其所在公司經營影響不大，因為在全球經濟景氣欠佳情況下，訂單早就被大砍，最壞的早已發生；雖然訂單量減少，不過在染疫缺工情況下，還是會鼓勵員工能上工就上工。

景氣不好、疫情衝擊等負面影響也反映在台商、台幹提早回台過農曆春節上。他說，很多台商、台幹這幾天都回台灣準備過年了，過往多會在小年夜或是小年夜前1天才返台，這也顯示現有業務量不需要那麼多人留守，不如提早放假回家去。

▲▼中國疫情。（圖／路透）

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