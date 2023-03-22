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烏干達通過「全面反同志法案」　恐依性別認同入罪

▲▼烏干達國會21日通過法案，可將具同性戀或性少數認同的人視為罪犯。國會議員穆西拉（John Musira）穿著反同性戀衣服。（圖／路透）

▲烏干達國會21日通過法案，可將具同性戀或性少數認同的人視為罪犯。（圖／路透）

文／中央社烏干達首都康培拉21日綜合外電報導

東非國家烏干達國會今天通過一項全面反對同性戀的法案，可將具有同性戀或性少數認同的人視為罪犯。

綜合英國廣播公司（BBC）和法新社報導，新法案於本月稍早提出，今天在烏干達國會輕鬆獲得通過。

如今法案將呈送總統穆塞維尼（Yoweri Museveni），他可以行使否決權，以與西方國家的捐款人和投資人維持良好關係；他也可以將法案簽署成法，屆時同性戀者將面臨漫長刑期。

根據這項法案，朋友、家人和社區成員若發現身邊的人有同性關係，都有義務向當局通報。

路透社提到，「人權觀察」（Human Rights Watch）組織表示，這項新法似乎是第一項僅僅因為同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）身分就視為違法的法律。

▲▼烏干達國會21日通過法案，可將具同性戀或性少數認同的人視為罪犯。國會議員穆西拉（John Musira）穿著反同性戀衣服。（圖／路透）

▲烏干達國會議員穆西拉（John Musira）穿著反同志的衣服。（圖／路透）

烏干達已將同性性行為視為非法，但新法案企圖更進一步，要依據性別認同而入人於罪。

法案也規定，以從事同性性活動為目的而誘拐或走私兒童被定罪的人，可處以無期徒刑。

支持或資助LGBT活動或組織的個人或機構，或出版、廣播、散布支持同性戀的媒體素材和文學作品，也會面臨起訴和監禁。

烏干達維權人士和LGBT族群曾說，國內的反同性戀情緒讓他們處於肢體和網路暴力威脅之中，新法案可能對全體烏干達人造成深遠影響。

已有約30個非洲國家禁止同性關係，這些國家仍有許多人維持保守的宗教和社會價值觀。

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