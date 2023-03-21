快訊／韋禮安輸了！與福茂唱片合約糾紛逆轉須賠488萬餘元

▲韋禮安合約糾紛二審逆轉敗，須賠償488萬餘元 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者吳銘峯／台北報導

金曲創作歌手韋禮安，2018年與前東家「福茂唱片」約滿走人，但福茂唱片認為雙方簽約約定韋禮安需創作90首歌曲才算約滿，雙方鬧進法院，福茂求償超過千萬元。一審判決福茂敗訴，福茂上訴二審，高等法院二審21日做出逆轉宣判，改判韋禮安敗訴，須賠償488萬餘元。可上訴。

2007年韋禮安就讀大學時，在華視《快樂星期天》歌唱比賽奪冠後，與福茂唱片簽約，約定出滿8張專輯、90首歌曲，韋禮安於2018年7月自認履約完畢，發存證信函向唱片公司主張約滿，並於9月在臉書發文，引發熱議。

福茂唱片主張，雙方約定創作滿90首歌，但充其量應該只能算50首歌。因為例如《好天氣》、《女孩》等歌曲，聽起來是同一首歌，但因在不同場合出現，就被韋禮安多次計入。福茂唱片認為這樣的計算方式不合理，韋禮安不能解約，合約依然存續，因此求償100萬元；後來又追加求償金額到1000萬元。

一審台北地院審理後，認定包含專輯、電影主題曲、片頭曲、片尾曲等等，全都計算在內，韋禮安到2018年為止共創作95首歌曲，已達到約定條件。故韋禮安主張約滿，確實有理，因此一審判決韋禮安勝訴，不須賠償。福茂唱片上訴第二審。

高院二審21日做出逆轉判決，高院認為雙方合約類推適用委任契約，韋禮安確實可以終止；不過重新計算創作歌曲後，高院改認定韋禮安僅創作88首歌曲，未達終止契約的條件。經過計算金額後，高院改判決韋禮安敗訴，須賠償488萬6012元。可上訴。