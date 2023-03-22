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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「男上加男」、「汁液型男」！桃園地檢檢察官論壇上色色開砲

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲檢察官論壇出現「探索生命奧秘」的發文，引發爭議。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

署名「逃花源撿骨」的桃園地檢署某男姓檢察官，日前在法務部內網「檢察官論壇」發文，稱浪漫的夜晚他正在「探索生命奧秘」，結果卻有上級高檢署某檢察官來電，但他不予理會。該檢察官用了「男上加男」、「汁液型男」等字眼，揶揄下班時間不要干擾他的私生活，發文引發爭議。

據了解，發文的可能為桃園地檢署分發不到2年的檢察官，至於文章內被提到的「高檢署長官」應該為目前高檢署檢察官趙燕利，趙燕利去年以桃園襄閱主任檢察官高升高等檢察署。而趙燕利也在該篇文章下具名回文，批評對方輕蔑，有辱檢察官身分。

本篇文章自3月17日上午11點左右發出，文章名為「逃花源裡看不見的手--請高檢長官管住自己不安分的小手手」。發文目的雖針對上級檢察官於下班時間撥打私人電話給予下級檢察官，似有不妥的狀況；但因內容使用了「探索生命奧秘」、「男上加男」、「hentai（變態）」、「汁液型男」等不雅字眼，引人爭議。

以下為該篇文章內容：

故事是這樣的，某從逃花源高升高檢署長官發回相案，該案因為打電話給家屬無法聯絡，長官要求要傳喚到庭，而我以平信傳喚，而該長官發回案件認為要以雙掛傳喚。雖然我覺得多此一舉，不過還算合理。「問題出在該長官告知的方式」。

一個浪漫的夜晚，正在探索生命的奧秘，忽然有擾人的鈴聲響起，轉頭一看，原來是該長官在下班時間打了第一通Line電話，我不想接聽而不予理會，過了一段時間，他又撥打第二次因為我始終沒有接聽，所以他就留言要我回電。奇怪了？怎麼很像跟騷案件裡的套路，還好該長官沒有覬覦我的肉體，「男上加男」，不然我就要報案了。

該長官以前在桃花源就有兩次，在晚上10、11點左右打Line電話給我的紀錄（2次均有疑似洗碗的聲音）。長官，你不睡覺，但我要睡覺啊；你不探索生命的奧秘，但我要探索啊。而且可以請你專心洗碗嗎？

偏偏該長官在晚上下班時間打電話，從來都不是急事，為此我還把手機改為睡眠模式，就是為了要避免這種hentai行為。

最後他透過其他長官私訊給我，我才知道上述發回的故事。敬愛的長官，如果我沒有弄錯的話，高檢與逃花源應該是不同機關，很難有急電聯絡的必要。

有一種東西叫做公務電話，沒有私交或急事的話，請循正常管道聯絡。

請記得一件事，「汁液型男」
等待，是一種大智慧

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