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狙殺天道盟老大還被抝安家費330萬！槍手判刑17年10月定讞

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲蔡男槍殺天道盟老大，判刑15年半定讞。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

天道盟濟公會八里分會長「八哥」林文章，2021年間遭槍手蔡易昇以2槍擊斃，蔡男犯後攜槍自首，檢警依殺人罪提起公訴。法院審理時，蔡男因幕後指使者天鳴會會長李宗漢沒有給出安家費330萬元，咬出李男，法院另案審理中。至於蔡男槍殺部分，最高法院21日將他判刑17年10月定讞。

本案發生於2021年4月12日，當時60歲的林文章在住家外遭槍手蔡易昇（44歲）近距離射殺身亡，蔡男犯案後帶槍投案。檢方提起公訴後，蔡男在法院審理時，還一肩扛下所有責任，說當時沒有殺人意圖，「真的沒有要殺他只是想傷害他」，只是因為被害人當時轉身倒下後，第二槍才會娶了他的性命。蔡男更試圖以自首爭取減刑。

檢警懷疑背後另有策畫者，但蔡男堅不吐實。一直到案發後半年，蔡男才供出被害指使者是天道盟天鳴會會長李宗漢。蔡男供稱，雙方在案發前數月相約在淡水見面，李宗漢承諾會給500萬元，若不成功也會給200萬元的安家費，所以他才願意出手。但沒想到李宗漢在事發後，僅給了蔡男家屬170萬元，其餘的330萬元李男沒有給出，說因為遭警方盯上後，不願支付這筆金錢。蔡男憤而供出李男等人，檢警另案對李男等提起公訴。

蔡男一審遭判刑19年6月，二審改將蔡男判刑17年10月，全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。至於李男涉案部分，高院二審將他判刑15年，同案被告魏姓男子判刑2年6月；另外蔡男的妹妹因為收下安家費，被依照洗錢罪嫌起訴，二審也判刑8月、緩刑2年。

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關鍵字：

法律人權天道盟殺人安家費槍殺最高法院殺手無期徒刑

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