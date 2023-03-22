更保雲表現優！東森新媒體董事長王令麟獲台灣更保頒獎

▲東森新媒體董事長王令麟創建《更保雲》，期待幫助更多更生人 。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森新媒體董事長王令麟，因在《ETtoday新聞雲》內創建《更保雲》，報導更生人保護工作，幫助更生人復歸社會，22日再度獲得台灣更生保護會頒布特別獎表揚。王令麟表示，有感於法務部長蔡清祥對更生人的愛心，所以他也跟著創建《更保雲》，希望能鼓勵更多的更生人。

法務部長蔡清祥致詞時特別感謝王令麟：「特別感謝東森新媒體董事長王令麟、王總裁，他帶領的團隊幫我們創立了一個《更保雲》，使更生人可以長期的、固定的、穩定的來推銷他們的產品。」蔡清祥也說，更生人復歸社會的過程比一般人辛苦，友善環境才能成為他們的保護傘，國家資源有限，民間力量無窮，期待大家發揮群策群力的精神，讓更生人有機會回到社會並貢獻自己專長。

台灣更生保護會董事長兼台灣高等檢察署檢察長張斗輝，他致詞時也對王令麟致謝：「特別感謝東森新媒體控股公司董事長王令麟，在王董事長的努力下，協助建立《更保雲》，推動更生保護的業務，持續大家凝聚一股良善的力量，希望在更生人困難的時候，能夠拉他一把、協助他一把。」此外，台灣更生保護會也發出聲明，感謝東森新媒體公司成立更保雲，提升更生商品的知名度。

而王令麟受訪時也回應蔡清祥對更生人的用心：「法務部長蔡清祥非常有愛心，在他任內積極推動「更生事業群」，讓我非常的敬佩，所以我也在《ETtoday新聞雲》內創建《更保雲》，報導社會上更生人事業成功的案例，希望藉此能鼓勵更多的更生人相信自己，創造更美好的未來。」

▼檢察總長邢泰釗（左），代表台灣更生保護會頒獎表揚王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）