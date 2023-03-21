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社會 社會焦點 保障人權

女子被毆不爽！持刀刺死男友　更審輕判11年

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵，2人發生互毆，李女持水果刀刺向張腹部，張重傷後倒地送醫急救後仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市李姓女子酒後殺害同居男友，判刑11年。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市李姓女子2021年2月間與張姓同居男友酒後爭執，李女被毆打後，憤而持水果刀猛刺男友腹部1刀，男友倒地後，李女還以酒瓶與水桶攻擊，最後打電話報警。一二審均認定李女不符合自首減刑，判刑13年；案經撤銷發回，更一審改認定她自首，減輕改判有期徒刑11年。

本案發生於2021年2月20日晚間，53歲的李姓女子與被害人張姓男友同居，2人在酒後因細故爭吵進而互毆，李女憤而持水果刀刺向男友腹部1刀，事後還持酒瓶與水桶持續攻擊男友。李女發現男友倒地不醒，趕緊打電話報警處理，警方到場後發現張男腹部血流如注，將他緊急送醫急救，男子經搶救後仍宣告死亡。至於李女臉部腫脹、左右手都有割傷等傷勢，但送醫治療後並無大礙。

檢方調查發現，死者腹部刀傷深達15.5公分，再加上他倒地後還遭李女以酒瓶、水桶攻擊，根據李女下手的部位、力道，可見她具有殺人犯意，因此檢方依家暴殺人罪嫌提起公訴。一二審法院審理後，都認定李女有罪；而雖然李女辯稱自首減刑，但一二審法院均認為她不符合自首減刑要件，不予減刑，均判刑13年。

案經撤銷發回，高等法院更一審審理後，也認定李女有罪，但考量案發後李女撥打119專線電話請消防局值勤人員派救護車前來救助，經消防局轉報警察局勤務指揮中心派員警到場處理後，於警詢製作筆錄時坦承持刀刺擊死者，更審法院認定李女符合自首減刑要件，因此改判有期徒刑11年。

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