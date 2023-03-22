　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬　竊賊免解鎖就可偷刷

▲▼詐騙，車手，詐欺，電信詐騙，信用卡，盜刷卡。（圖／視覺中國）

▲男子忘關「用簡訊回覆功能」，竟遭盜刷28萬。（圖／視覺中國）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

iPhone沒解鎖也會被盜刷？一名國外網友分享，表示自己出遊時，iPhone 13 Pro和MagSafe等相關產品被偷，隨後小偷竟成功盜刷了9200美元（約新台幣28萬元），僅因為他忘記關閉iPhone「用訊息回覆」的功能，讓系統誤以為是持卡者本人刷卡而發生悲劇。

一名國外網友論壇《Reddit》上分享，表示自己前幾天到洛杉磯衝浪時，將iPhone 13 Pro、MagSafe相關產品，以及身分證和信用卡等重要物品留在車上，不料竟遭小偷破壞車窗後偷走上述物品，並成功盜刷了9200美元。

原PO表示，竊賊能盜刷的原因是，「iPhone預設使用者可以在鎖定時『以簡訊回覆』功能刷卡，而在美國刷卡時，只要使用這項功能回覆『1』就能確認付費，才使竊賊盜刷成功」。

他也勸世，希望大家關閉這個預設功能，防止被盜刷的慘案發生。而關閉此功能的步驟為「進入設定、Face ID與密碼、關閉『用訊息回覆』」。

▲關閉此功能的步驟。（圖／資料照）

▲原PO沉痛呼籲網友關閉「用訊息回覆」的功能，以避免遭盜刷。（示意圖／資料照）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
普發6000元登記首日！最新人數曝光
快訊／板橋驚傳割喉！女脖子20cm刀傷　鮮血狂噴送醫搶救
iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬
快訊／大賺死人錢！北市殯葬處貪官遭約談　檢廉6路搜索
台中高二男遭6師逼死　好友出面控：這2人都沒事？
大谷率隊奪冠！日人瘋搶快報「街頭擠爆」畫面曝
老爹問到底從哪個星球來？　大谷翔平：日本鄉下
斷頭原因是它！桃園男墜樓　頭顱滾到超商前

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬　竊賊免解鎖就可偷刷

戴太陽眼鏡螢幕也清楚　蘋果新專利曝光

ChatGPT出現資安漏洞　別人的聊天紀錄全都露

亞馬遜瘋狂裁員再一波　25年歷史權威相機評測網DPReview宣布關站

蘋果官網突襲開賣HomePod 2　果粉一看「到貨時間」崩潰哀號

iPhone 14系列4月螢幕訂單降　研調估比iPhone 13系列少近四成

切換式靜音鍵將走入歷史？外媒曝iPhone 15 Pro有新設計

三星最新Z Flip 5摺疊機　「雙外螢幕」功能曝光！內螢幕邊框極窄

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬　竊賊免解鎖就可偷刷

戴太陽眼鏡螢幕也清楚　蘋果新專利曝光

ChatGPT出現資安漏洞　別人的聊天紀錄全都露

亞馬遜瘋狂裁員再一波　25年歷史權威相機評測網DPReview宣布關站

蘋果官網突襲開賣HomePod 2　果粉一看「到貨時間」崩潰哀號

iPhone 14系列4月螢幕訂單降　研調估比iPhone 13系列少近四成

切換式靜音鍵將走入歷史？外媒曝iPhone 15 Pro有新設計

三星最新Z Flip 5摺疊機　「雙外螢幕」功能曝光！內螢幕邊框極窄

超重失格事件波及教練　跆拳道女神羅嘉翎好自責

王晶被罵「王八蛋」　隔海反擊馮淬帆：中國台灣是一個奇怪的地方

大陸下一波疫情捲土重來？　張文宏：新冠未來轉為地方性流行

相機落水後漂流13年　尋獲「泡水記憶卡」仍可讀取！超強品牌曝光

桃園神社大神被請回日本　綠營議員批有違發展觀光

圓房許凱發出豬叫聲　周冬雨猛虧：光看對方就想笑

超硬教召畫面曝！「阿公等」45手槍還沒退　機槍、迫擊砲全登場

降低露營污水影響　環保署預告：露營場應設處理設施

池塘出現「超仙黃毛天鵝」　放大一看曝爆笑真面目：天然開水白菜

彰化「大便魔人」又來了！腳踏車墊被抹糞　高中生超崩潰

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

3C家電熱門新聞

蘋果開賣HomePod 2　果粉看到貨時間崩潰

家事達人激推LG A9 TS吸塵器「蒸氣濕拖」

三星Z Flip 5摺疊機　「雙外螢幕」功能曝

ChatGPT出現資安漏洞　別人的聊天紀錄全都露

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

戴太陽眼鏡螢幕也清楚　蘋果新專利曝光

亞馬遜瘋狂裁員再一波　25年歷史權威相機評測網DPReview宣布關站

他iPhone忘關「這一功能」慘被盜刷28萬

蘋果超狂專利！　摺疊iPhone摔落秒「自動縮回」

切換式靜音鍵將走入歷史？外媒曝iPhone 15 Pro有新設計

iPhone 15 Pro Max新渲染圖曝光　爆邊框1.55mm「史上最窄」

iPhone 14系列4月螢幕訂單降　研調估比iPhone 13系列少近四成

iPhone 14系列限時優惠　買這款現省6110元

更多熱門

相關新聞

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

「男友的頂級偵查能力！」一名妹子表示，拜男友的前女友所賜，才讓她知道防偷吃的「5大絕招」，其中LINE功能超強大，能查通話紀錄、曾傳過哪些曖昧貼圖，「就連刪除／收回訊息也不行，因為電腦打開全部都出來了，還可以用螢幕分享來突擊檢查。」文章曝光後，引來網友哀號「希望別被我女友看到」。

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

測DNA意外揭發「爺爺45年秘密」　害奶奶變小三

iPhone相簿「1功能」驚呆她！一堆人喊讚：吵架專用

iPhone相簿「1功能」驚呆她！一堆人喊讚：吵架專用

iPhone 14系列4月螢幕訂單降　研調估比iPhone 13系列少近四成

iPhone 14系列4月螢幕訂單降　研調估比iPhone 13系列少近四成

初代iPhone拍賣價衝上168萬　放16年爆增逾91倍

初代iPhone拍賣價衝上168萬　放16年爆增逾91倍

關鍵字：

RedditiPhone盜刷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成親弟弟猝逝！

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

雨擴全台！　這2天「下更大」

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

大谷翔平賽後受訪　提及台灣

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

有易怒體質星座Top 3

7招「放大6000元」！ 　最高變6萬、現賺一支iPhone

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

艾成艾翔兩兄弟「都是40歲猝逝」！弟心肌梗塞亡

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面