iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬　竊賊免解鎖就可偷刷

▲男子忘關「用簡訊回覆功能」，竟遭盜刷28萬。（圖／視覺中國）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

iPhone沒解鎖也會被盜刷？一名國外網友分享，表示自己出遊時，iPhone 13 Pro和MagSafe等相關產品被偷，隨後小偷竟成功盜刷了9200美元（約新台幣28萬元），僅因為他忘記關閉iPhone「用訊息回覆」的功能，讓系統誤以為是持卡者本人刷卡而發生悲劇。

一名國外網友論壇《 Reddit 》上分享，表示自己前幾天到洛杉磯衝浪時，將iPhone 13 Pro、MagSafe相關產品，以及身分證和信用卡等重要物品留在車上，不料竟遭小偷破壞車窗後偷走上述物品，並成功盜刷了9200美元。

原PO表示，竊賊能盜刷的原因是，「iPhone預設使用者可以在鎖定時『以簡訊回覆』功能刷卡，而在美國刷卡時，只要使用這項功能回覆『1』就能確認付費，才使竊賊盜刷成功」。

他也勸世，希望大家關閉這個預設功能，防止被盜刷的慘案發生。而關閉此功能的步驟為「進入設定、Face ID與密碼、關閉『用訊息回覆』」。

▲原PO沉痛呼籲網友關閉「用訊息回覆」的功能，以避免遭盜刷。（示意圖／資料照）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399