DNA別亂測！　女好玩意外發現爺爺「藏45年秘密」害奶奶變小三

▲女子意外發現爺爺的秘密。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友因為好玩去做了DNA檢測，然而檢測結果卻讓她後悔，因為她意外發現爺爺藏了長達45年的秘密，原來爺爺在外面另外有一個家庭，而且還有和對方舉行婚禮，而結婚多年的奶奶竟然完全不知情，甚至有可能奶奶才是小三。

這名女網友在國外論壇Reddit發文表示，她因為好玩幫自己和家人都訂購了近來歐美很流行的DNA簡易檢測工具，沒想到意外發現67歲爺爺其實在外面有別的家庭。

女子表示，「爺爺和那名女子是合法結婚，2人生下許多孩子，孩子又生下孫子，而我奶奶和爺爺當初雖然有舉行婚禮，但似乎沒登記，45年來完全不知道另外一個家庭的存在」，小時候只覺得爺爺為什麼常出差，從沒想過對方竟然是這種人。





▲女子後悔為奶奶帶來痛苦。（圖／示意圖／CFP）

震撼發現讓奶奶陷入痛苦，女子感到十分自責，她表示，「現在我只希望能回到過去，沒有去做那個愚蠢的DNA檢測」，也呼籲其他網友，有些真相最好還是不要揭發比較好。

故事發表後引發討論，許多網友卻持不同看法安慰原PO，「我反而覺得提早發現真相是好事，做檢測是正確的」、「如果你爺爺突然過世，財產有可能會被另外一個家庭奪走，讓奶奶能提早準備也好」、「建議奶奶趕快去找律師，以免一切被別人奪走」。