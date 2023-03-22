徵召侯友宜箭在弦上！　葉元之估時間：可能在6月底

▲葉元之。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨主席朱立倫今（22）日宣布，2024總統大選，經過共同決定後，將採取「徵召」，力求團結勝選，也會提報請常會共同決議。對此，新北市議員葉元之指出，國民黨確定用徵召，「那麼新北市長侯友宜就沒有事先要表態的問題了」，且徵召日期可能在6月底。他呼籲侯友宜，可多發表國政論述，讓大家知道他準備好了，增加支持者對他的信心。

針對國民黨2024年總統選舉提名，朱立倫今日在中常會中表示，他已經徵詢各縣市長、黨團成員、黨內先進，大家的共同意見就是採取徵召模式，團結勝選、避免爭議，今日報請中常會同意；他強調，黨有責任幫主要候選人排除障礙、爭取更多支持，唯有爭取更多力量、更多朋友，才有可能為台灣未來的和平與安定、為民眾過好日子來團結勝選。

葉元之表示，國民黨確定用徵召方式決定總統候選人，那麼侯友宜就沒有事先要表態的問題了，等到黨有確定要徵召侯友宜時，侯友宜才必須去回應要不要接受徵召，若接受徵召，就正式成為國民黨提名的總統候選人，日期可能在6月底。

不過，葉元之也建議，侯友宜在成為總統候選人之前，仍可多發表國政論述，讓大家知道他準備好了，增加支持者對他的信心，針對兩岸、國防、外交、能源政策都可多多發言。