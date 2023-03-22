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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕「不知」被加入提名委員會？　國民黨澄清關鍵「時間差」

▲▼台中市長盧秀燕表示，對於總統大位從未起心動念，呼籲黨內團結，羅智強、羅友志在臉書表達對 盧的肯定和感謝。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨「中央選戰策略會報」因遭質疑成員具黑金背景，爭議不斷，最終在黨秘書長黃健庭道歉並宣布終止運作後，暫息風波。國民黨主席朱立倫今（22）日將立委提名委員會提報常會，各地執政縣市長都已經同意加入，不過，台中市長盧秀燕受訪時卻說，目前都還沒接到相關訊息。國民黨發言人林家興對此回應，盧秀燕應該是第一時間不了解中常會開會狀況以及後續開會資訊，且盧秀燕受訪時國民黨中央還未開會，因此有時間差的問題。

「中央選舉提名委員會」包括4大直轄市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安入列。另外，成員還有3位副主席黃敏惠、夏立言、連勝文；秘書長黃健庭以及立委、前主席層級人士等，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。

去年九合一大選，被視為國民黨內兩大母雞，新北市長侯友宜及盧秀燕，是否加入委員會運作，各界關注；侯友宜日上午回應，尊重黨主席安排，只要黨需要，大家義無反顧、全力團結一起，但盧秀燕卻說，目前尚未接到相關訊息，無法回答。

林家興於常會後受訪則表示，就了解的狀況是有跟盧市長直接溝通，「我想他應該是願意加入，所以他剛剛提到的不瞭解相關資訊，應該是第一時間不了解中常會開會狀況以及後續開會資訊，相信黨中央會跟盧市長還有其他縣市首長還是會做好溝通。」

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