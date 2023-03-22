「遺憾」朱立倫2024總統採徵召　張亞中：堂堂大黨連初選都不敢辦

▲張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫今（22日）在中常會上宣布，2024總統大選，經過共同決定後，將採取「徵召」，力求團結勝選。但孫文學校總校長張亞中表示，很遺憾堂堂大黨連初選都不敢辦了，國民黨是一個民主政黨，應「依法不依人」，總統候選人的產生應有民主機制。

「莫忘黨員的權益是黨內民主不可或缺的一環，失去黨員參與決策對黨內團結是個不利的因素。」張亞中指出，制度不明、因人設事、便宜行事，是國民黨近年來的決策現象；2015年粗暴「換柱」、2019 年規則一變再變的慘痛教訓殷鍳不遠，為避免再重蹈覆轍，國民黨應以制度為依歸，進行總統候選人的提名甄選。

張亞中認為，朱立倫已做出徵召的決定，但即使是徵召也應該包括三個部分：第一、表達承擔意願：被列入可能被徵召的相關人選應主動表達要為國家承擔的意願，畢竟參選總統是重大責任，絕不應有被動、閃躲之態度，應要勇敢承擔。

第二、理念政見說明：為尊重選民，被列入可能被徵召的相關人選應要讓選民知道其治國理念及政策。因此，應有相關的機制安排，如果在不知相關人選的論述及政策情形下，就依民調決定，等於盲人騎馬，憑當下之感覺決定未來，把國家大政，選舉大事當兒戲，非負責任之政黨所當為之。

第三、公平公正公開的民調：徵召已排除黨員參與，沒有黨員參與的提名機制對黨的民主體制已造成莫大傷害；而徵召所依賴的全民調務必要做到公平公正公開，如何取信社會大眾，是黨中央的重要功課。