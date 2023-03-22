幕後／朱立倫突宣布總統採「徵召」　為侯友宜民調暴跌「解套」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／朱立倫突宣布總統採「徵召」　為侯友宜民調崩跌「解套」

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲朱立倫、侯友宜日前共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（22）日在國民黨中常會上表示，經徵詢縣市長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，大家共同意見就是總統提名人選採取「徵召方式」，黨有責任幫主要候選人排除障礙，爭取更多支持。黨務人士透露，朱立倫突然宣布採徵召方式的確是受到黨內外輿論壓力，加上新北市長侯友宜民調直落，「有可能4月便徵召以快刀斬亂麻」；另一名近侯人士則說，朱立倫此舉就是在為侯崩跌的民調「解套」，盼呼籲侯盡速表態的黨內同志能夠先緩下來。

台灣民意基金會日前公布民調，侯友宜選總統的支持度3個月內從38%跌至24%。此外，TVBS民調中心也公布，侯友宜的施政滿意度，從第一任期就任兩年半時滿意度79%跌至61%。其中，板橋區更是從88%減少為54%。

侯友宜去年以115萬全國最高票、大勝對手超過45萬票，順利連任新北市長，因此被認為是國民黨「最強母雞」，各界頻頻勸進參選總統，但侯總以「侯侯做代誌」等制式回應實問虛答，令藍營支持者漸感不耐，而屋漏偏逢連夜雨，侯友宜缺席3月4日南投立委補選選前之夜，更引爆藍營支持者對「歲月靜好」「獨善其身」質疑，民調急速下滑。

如今國民黨中常會通過執政直轄市長加入提委會，由國民黨主席朱立倫任召集人，成員包括主席、副主席、秘書長、立法院黨團總召集人、各選舉區國民黨執政直轄市及縣市首長。而侯友宜做為最大直轄市長、最強母雞，乃當然成員之一，侯本人也對加入提委會點頭應允，並公開表示「義無反顧！全力團結面對外面所有挑戰」。

對於侯友宜點頭加入2024大選提委會，做為對照組，即為去年2022大選提委會。當時侯友宜專注新北市長連任，且未決定參選總統，故維持一貫「獨善其身」立場，以「不宜球員兼裁判」為由，婉拒黨主席朱立倫的親自邀約。如今各界勸進呼聲極高，藍營支持者的耐心亦極為有限，加諸侯友宜的民調持續下滑，他實在沒有迴避的理由，故決定義無反顧、做出貢獻。

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜被視為藍營最強母雞，近日民調卻持續走下。（圖／記者許靖騏攝）

換句話說，當侯友宜決定更積極參與黨內事務時，象徵這隻「最強母雞」已決定跨出新北市、為國民黨做大事，可謂參選2024總統的「起手式」，並以此舒緩藍營支持者的不耐情緒，遏止持續下滑的民調趨勢。

為了進一步化解外界疑慮、也協助侯友宜盡早定於一尊，朱立倫今日下午於中常會上宣布，總統提名將採行「徵召制」。朱表示，過去這段時間已經徵詢各縣市長、立法院黨團成員以及諸多黨內先進，大家共同意見就是採取徵召的方式，團結勝選，避免爭議。他強調，黨有責任幫主要候選人排除障礙、爭取更多支持，不只必須團結所有藍軍力量，同時也要爭取所有非綠朋友一同來打拚。藍營人士直言，朱立倫今日突然出此宣布，黨內並不意外，由於外界輿論逐漸沸騰，加上侯友宜民調崩跌，朱立倫必須趕緊號召團結以止血，「黨內對總統採取徵召方式早已有共識」。

不過侯友宜出線的時機點究竟會落在哪裡？黨務人士不諱言，可能四月就會徵召以快刀斬亂麻，不過另一位近侯人士則說，還是得要到六月底才能定案，黨中央還需要討論代班人選，且也需要一段時間做民調，徵召辦法應該也沒辦法那麼快出來，「待新北市議會總質詢結束，才會徵召侯友宜」。

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