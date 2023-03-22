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阿富汗6.5強震增至13死百傷　大地狂晃30秒！民眾尖叫逃命

▲▼阿富汗21日晚間爆發地震。（圖／CFP）

▲阿富汗21日晚間爆發規模6.5地震，目前連同巴基斯坦的死亡人數已上升至13人。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

阿富汗21日發生規模6.5地震，由於震央東鄰巴基斯坦與塔吉克邊境，因此不少阿富汗與巴基斯坦民眾都受到波及，目前2國的死亡總人數已增至13人，另有約百人受傷。

綜合外媒報導，這起地震發生於當地21日晚間9時左右，震央位於興都庫什（Hindukush）地區的朱爾姆（Jurm）東南偏南40公里處，震源深度187公里，屬於中層地震。

報道稱，地震發生時，阿富汗與巴基斯坦多處地區持續震動了至少30秒，導致2國有多棟民宅和建築遭破壞，就連印度、烏茲別克、塔吉克、哈薩克、吉爾吉斯等多國都感受到了晃動，嚇得不少民眾連夜狂逃。

阿富汗衛生官員指出，截至目前為止，當地至少有4人死亡，其中包含1名兒童，另有50人受傷。而巴基斯坦官員表示，該國西北部至少有9人死亡，44人受傷，導致北部一家醫院連夜進入緊急狀態。

路透社指出，南亞大部分地區目前已進入地震活躍區域，因為印度板塊的構造板塊正在向北推入歐亞板塊。阿富汗東部去年6月就曾發生強烈地震，造成逾千人死亡。BBC稱，由於受災地區地勢偏遠崎嶇，因此救援工作的速度可能會被減緩。

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