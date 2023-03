外交部：土耳其震災援款逾12.4億　賑災實際行動曝光

▲外交部賑濟土耳其震災記者會。(圖/外交部提供)

記者呂晏慈/台北報導

土耳其與敘利亞邊境2月初發生芮氏規模7.8強烈地震,造成超過5萬人不幸喪生,數十萬間房屋毀損。外交部22日舉辦第二場「賑濟土耳其震災記者會」,外交部常務次長俞大㵢說明,過去1個月來募得約新台幣11.8億元,加上此前我政府援款200萬美元,總計約4089萬美元(約新台幣12億4691萬元),將與土耳其政府與非政府組織合作,協助建置災區行動廚房、行動診所等設施。

俞大㵢表示,因應本次土敘震災,行政院責成衛生福利部開設的賑災專戶已於3月6日截止受理捐款,過去1個月來募得約新台幣11.8億元,加上此前我政府援款200萬美元,總計約4089萬美元;外交部已於2月18日外交部宣布首波2000萬美元援助計畫,為妥善運用國人愛心善款,經再與土耳其相關單位充分討論,決定將剩餘善款聚焦用於災後生活重建。

俞大㵢說明,首先,在捐助土耳其政府方面,將與土耳其首都安卡拉市政府合作,捐贈117萬美元採購行動餐廚車,開往災區為民眾提供熱食;在非政府組織方面,將分別捐助土耳其「紅新月會」500萬美元,協助於災區建置行動廚房、洗衣房及淋浴車;捐贈土耳其「全國身障聯合總會」500萬美元,為災區身障人士購置電動病床及輪椅輔具;另為配合土國政府需要,將再提供與聯合國有密切合作的「尋求庇護者和移民協會(SGDD-ASAM)」900萬美元,共同合作於災區設立資訊教室及行動診所。

此外,俞大㵢表示,外交部已經在全球資訊網開設「賑濟土敘賑災專區」,未來將持續公布善款運用情形,向外界說明我國相關援助計畫及辦理成果,本次賑濟土敘震災行動,台灣各界共同發揮同舟共濟的精神,及時響應國際人道援助需求,迅速動員,齊心合作,再一次向國際展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」,誠盼全體國人的溫暖與愛心能協助土耳其地震災民儘快度過難關,早日重建家園,恢復昔日平靜的生活。