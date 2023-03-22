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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：土耳其震災援款逾12.4億　賑災實際行動曝光

▲▼外交部賑濟土耳其震災記者會 外交部常務次長俞大㵢 土耳其駐台代表貝定可（Muhammed Berdibek） 外交部亞西及非洲司司長賀忠義 外交部發言人劉永健。（圖／外交部提供）

▲外交部賑濟土耳其震災記者會。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

土耳其與敘利亞邊境2月初發生芮氏規模7.8強烈地震，造成超過5萬人不幸喪生，數十萬間房屋毀損。外交部22日舉辦第二場「賑濟土耳其震災記者會」，外交部常務次長俞大㵢說明，過去1個月來募得約新台幣11.8億元，加上此前我政府援款200萬美元，總計約4089萬美元（約新台幣12億4691萬元），將與土耳其政府與非政府組織合作，協助建置災區行動廚房、行動診所等設施。

俞大㵢表示，因應本次土敘震災，行政院責成衛生福利部開設的賑災專戶已於3月6日截止受理捐款，過去1個月來募得約新台幣11.8億元，加上此前我政府援款200萬美元，總計約4089萬美元；外交部已於2月18日外交部宣布首波2000萬美元援助計畫，為妥善運用國人愛心善款，經再與土耳其相關單位充分討論，決定將剩餘善款聚焦用於災後生活重建。

俞大㵢說明，首先，在捐助土耳其政府方面，將與土耳其首都安卡拉市政府合作，捐贈117萬美元採購行動餐廚車，開往災區為民眾提供熱食；在非政府組織方面，將分別捐助土耳其「紅新月會」500萬美元，協助於災區建置行動廚房、洗衣房及淋浴車；捐贈土耳其「全國身障聯合總會」500萬美元，為災區身障人士購置電動病床及輪椅輔具；另為配合土國政府需要，將再提供與聯合國有密切合作的「尋求庇護者和移民協會（SGDD-ASAM）」900萬美元，共同合作於災區設立資訊教室及行動診所。

此外，俞大㵢表示，外交部已經在全球資訊網開設「賑濟土敘賑災專區」，未來將持續公布善款運用情形，向外界說明我國相關援助計畫及辦理成果，本次賑濟土敘震災行動，台灣各界共同發揮同舟共濟的精神，及時響應國際人道援助需求，迅速動員，齊心合作，再一次向國際展現「Taiwan can help, Taiwan is helping」，誠盼全體國人的溫暖與愛心能協助土耳其地震災民儘快度過難關，早日重建家園，恢復昔日平靜的生活。

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