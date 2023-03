非裔男囚醫院遭跪壓致死！7警狂按11分鐘害窒息　暴力畫面曝光

▲美國非裔男子奥蒂諾6日從監獄被轉移至精神病院時遭多名警員跪壓致死。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

美國近日再爆一起警察跪壓致死案,維吉尼亞州一名28歲非裔男子奥蒂諾(Irvo Otieno)6日被警方從監獄轉移至精神病院時死亡,如今檢察官公開院方在事發當下的監視器畫面,顯示奥蒂諾當時在手腳被銬的情況下,被至少7名警員按倒在地,引發軒然大波。

綜合外媒報導,從現場畫面可見,戴著手銬和腳鐐的奧蒂諾在當地6日下午4時19分左右被警方帶進醫院。8分鐘後,奧蒂諾略有掙扎,下秒他就立刻被按倒在地,同時遭7至9名警員跪壓在身上,有人按住他的腿,也有人按住他的上半身,導致奧蒂諾完全無法動彈。

Newly released video shows 28-year-old Irvo Otieno, who later died, pinned to the ground by a group of sheriff's deputies and staff members at a mental hospital. Seven deputies and three hospital workers have been charged with second-degree murder in connection with his death. pic.twitter.com/LE2bb63p0R