非裔男囚醫院遭跪壓致死！7警狂按11分鐘害窒息　暴力畫面曝光

▲美國非裔男子奥蒂諾6日從監獄被轉移至精神病院時遭多名警員跪壓致死。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國近日再爆一起警察跪壓致死案，維吉尼亞州一名28歲非裔男子奥蒂諾（Irvo Otieno）6日被警方從監獄轉移至精神病院時死亡，如今檢察官公開院方在事發當下的監視器畫面，顯示奥蒂諾當時在手腳被銬的情況下，被至少7名警員按倒在地，引發軒然大波。

綜合外媒報導，從現場畫面可見，戴著手銬和腳鐐的奧蒂諾在當地6日下午4時19分左右被警方帶進醫院。8分鐘後，奧蒂諾略有掙扎，下秒他就立刻被按倒在地，同時遭7至9名警員跪壓在身上，有人按住他的腿，也有人按住他的上半身，導致奧蒂諾完全無法動彈。

Newly released video shows 28-year-old Irvo Otieno, who later died, pinned to the ground by a group of sheriff's deputies and staff members at a mental hospital. Seven deputies and three hospital workers have been charged with second-degree murder in connection with his death. pic.twitter.com/LE2bb63p0R — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 21, 2023

在奧蒂諾被跪壓的過程中，現場有多名醫護人員站在現場圍觀，而奧蒂諾全程都戴著手銬和腳鐐，直到下午4時40分左右，被按倒11分鐘的奧蒂諾躺在地上一動不動，一名警員才上前測量他的脈搏，但奧蒂諾此時已不再有反應，於是醫護人員便為他進行心肺復甦。

CBS也公佈了院方在奧蒂諾接受搶救時打給911的電話錄音，顯示院方曾指出奧蒂諾在接受心肺復甦，而且他「非常有攻擊性」。接線員隨後確認「病人是有攻擊性還是沒有呼吸」，而院方表示，「他之前很有攻擊性，所以他們試圖將他綁起來，但他現在沒有呼吸。」

奧蒂諾本月3日因涉嫌入室盜竊被捕，並在6日因精神疾病被警方押送至醫院接受治療，不料卻在辦理入院手續時死亡。奧蒂諾的親屬和律師在查看院方監視器畫面後決定提出訴訟。檢察官透露，初步驗屍結果顯示，奧蒂諾是死於窒息，而當局也將對涉事的7名警察和3名醫護提出二級謀殺的指控。