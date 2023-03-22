為了和小三在一起　恐怖牙醫在「高蛋白奶昔加砒霜」毒殺妻子

▲男子被控長期對妻子下毒。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州45歲男牙醫克雷格(James Craig)為了和小三在一起，竟然多次在43歲妻子安琪拉(Angela Craig)常食用的高蛋白奶昔中下毒，還在妻子垂死之時只顧和小三傳鹹濕簡訊，冷血行徑讓他因一級謀殺罪被捕。

克雷格被控長期對妻子安琪拉下毒，安琪拉本月15日因腹痛、脫水、嘔吐、器官衰竭等症狀緊急住院後健康突然急速惡化，於19日被宣判不治身亡，警方調查發現這已是她本月第三次住院，而就在她住院前2天，克雷格在辦公室訂購了一罐氰化鉀。

克雷格訂購氰化鉀後，曾要求診所工作人員千萬不可以打開包裹，然而一名員工仍不小心打開，後來上網查詢發現其作用與安琪拉症狀相似，懷疑克雷格有可能是利用氰化鉀對安琪拉下毒，便主動報案。

調查人員認為，克雷格先是從3月6日開始，長期在妻子的高蛋白奶昔中加砒霜，然而對方住院後救回性命，他便改訂購氰化鉀，最終成功殺死妻子。死者家屬也透露，克雷格長期與安琪拉感情不佳，曾與多名女子發生過婚外情，甚至懷疑他從5、6年前就開始對安琪拉下毒。

克雷格辯稱，因為妻子有自殺傾向，所以才會幫忙訂購氰化鉀，但他並沒有打算使用。調查人員則發現他除了上網搜尋下毒相關文章，還時常與小三簡訊傳情，並且訂好了旅遊計畫，認為整起事件是精心策畫的謀殺案，依一級謀殺罪名將他逮捕，案件正在調查中。