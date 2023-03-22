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台南觀光躍登美國旅遊頻道　艾美獎得獎主持人力推台南文創遊程

▲台南觀光再次躍上國！美國主流旅遊節目《Inside SoCal》3月19日播出艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台拍攝精彩片段。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南觀光再次躍上國！美國主流旅遊節目《Inside SoCal》3月19日播出艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台拍攝精彩片段。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南觀光再次躍上國！美國主流旅遊節目《Inside SoCal》3月19日播出艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台拍攝精彩片段，重點行程包含復古風格的台南文創遊程。

自去年10月國境開放觀光客來台後，國際旅客來台人數復甦強勁，尤其美國、加拿大市場表現更是亮眼，根據交通部觀光局統計，2022年10月至12月來台人次達7萬9千人次，為長線市場最大客源國。

▲台南觀光再次躍上國！美國主流旅遊節目《Inside SoCal》3月19日播出艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台拍攝精彩片段。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為擴大吸引北美旅客來台旅遊，交通部觀光局於今年2月邀請艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台，並特別安排參訪台灣歷史文化的起源地-台南拍攝精彩文創遊程，台南市政府觀光旅遊局林國華代理局長特別代表黃偉哲市長前往探班，並致贈台南特色伴手禮-百年老店振發茶行經典手作茶組及愛文芒果、晶鑽鳳梨果乾讓外賓品嘗，期望透過國際媒體的旅遊節目拍攝，讓國際遊客看見不一樣的台南，為疫後的國際觀光市場持續加溫。

▲台南觀光再次躍上國！美國主流旅遊節目《Inside SoCal》3月19日播出艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台拍攝精彩片段。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，感謝交通部觀光局對台南觀光的重視，在疫情嚴峻的兩年餘，台南積極朝「行銷台南國際觀光品牌」與「建置國際觀光友善環境」兩大方向持續耕耘，積極打造台南成為國際遊客來台的首選旅遊目的地。台南是台灣歷史文化的發源地，沒來過台南，不算來過台灣，明年2024年是台南400年，2024年台灣燈會也將重回台南舉辦，歡迎Erica Olsen及北美地區遊客造訪台南，感受台南兼具歷史文化與創新能量的多重魅力！

▲台南觀光再次躍上國！美國主流旅遊節目《Inside SoCal》3月19日播出艾美獎得獎主持人Erica Olsen來台拍攝精彩片段。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局代理局長林國華表示，本次美國主流旅遊節目《Inside SoCal》來台拍攝重點行程，即為主持人Erica Olsen行腳至台南，穿著旗袍漫遊巷弄，至百年老屋-鼓茶樓品嘗台南在地小吃及欣賞有趣的答嘴鼓表演，並造訪融合傳統中藥醫學及現代養生觀念的博仁堂中藥行，了解博大精深的中醫藥哲學及藥膳美食；晚上則是到榮獲亞洲最佳酒吧TOP 50美譽的老屋酒吧TCRC，感受文化古都的夜間微醺風情，整體遊程讓外賓體驗古都台南迷人的面貌及多元文化，為台灣之旅留下最經典的旅遊回憶。該影片3月19日於《Inside SoCal》播出精彩片段，歡迎國內外旅客至美國哥倫比亞電視台(CBS)官網查詢，與Erica Olsen一同樂遊台南，感受古都台南各式新舊融合的美麗風情。

台南市政府觀旅局表示，推廣台南旅遊不分國內外，清明連假在即，也歡迎全國民眾來台南，近期精彩活動包含學甲蜀葵花文化節-學甲區光華里活動中心（2/25-4/23）、2023白河木棉花季-林初埤木棉花道(3/11-3/26)等，更多活動請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」。

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