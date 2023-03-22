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安平角頭建文兄菲國落網 擁84把長短槍可組軍隊刑事局跨海引渡

▲台灣黑幫在菲律賓馬卡蒂坐擁大批軍火遭查獲，台警緊急奔赴菲國爭取引渡。（圖／翻攝菲律賓星報）

▲台灣黑幫在菲律賓馬卡蒂坐擁大批軍火遭查獲，台警緊急奔赴菲國爭取引渡。（圖／翻攝菲律賓星報）

 記者張君豪／台北報導

台南市安平區角頭陳建文在2021年遭背骨小弟「蝦米」槍殺身亡，但其家人也是黑道要角，涉及綁票案逃亡菲律賓的陳建寧跨海委託台灣天道盟重量級大哥「鐵霸」幫胞弟舉行告別式，陳建文告別式當天台灣黑幫大哥幾乎全面到齊，跟據警方統計當天最少超過3000名黑幫成員出席。

但跟據外電《菲律賓星報》報導，陳建寧3月1日在菲律賓茵持有非法槍枝被捕，菲律賓警方21日晚間發動第二波搜索，在馬卡蒂 （Makati）市公寓破獲陳建寧集團的軍火庫，菲國警方查獲多達84把各式長短槍支、其中包括13把軍規突擊步槍、及超過6千5百發各式槍彈。

由於菲律賓跟進陳建寧案查獲大批軍火，查扣的大口徑槍械可武裝超過2個排兵力的特種部隊，震動菲國高層，21日菲國警方查扣台灣黑幫大批軍火案，連菲國內政部（Department of Interior and Local Government,DILG）首長及國家首都警察局（National Capital Region Police Office,NCRPO）將軍均出席記者會對外說明。

跟據菲國當地媒體報導，專案小組在20日晚間6時10分、在馬卡蒂羅克維爾大道（Rockwell Drive）一處公寓15樓進行攻堅，查獲包含13之5.56口徑的突擊步槍、12支左輪手槍、53支9MM口徑半自動手槍和6把衝鋒槍。

其中包含歐美特種部隊慣用的FN-P90犢牛式衝鋒槍、Bushmaster M4 毒蛇突擊步槍、Spike tactical突擊步槍及FPG衝鋒槍、該國內政部官員指出：該公寓屋主為張夏東（譯音）目前正在釐清張男與1日落網的台灣黑幫分子陳建寧、吳政龍、楊宗寶和陳姓少年（後三者為譯音、少年為陳建寧姪子）間的關係；菲律賓內政部說：這些台灣逃犯均是偷渡入境的非法犯罪者「他們在菲律賓的存在，被視為嚴重的安全威脅」

菲國刑事調查偵查部（Criminal Investigation and Detection Group,CIDG）表示，陳建寧等人在台涉及毒品、詐欺犯罪及其他犯罪行為，經與台灣執法部門交換陳男等人的犯罪情資後，菲國警方對陳男等落網者進行長達數月的監控，但警方收網後，目前仍未查出該批軍火的購買管道及用途、菲國警方調查，查扣的步槍每把在菲律賓黑市價格高達3-50萬披索（折合約16-28萬元新台幣）

菲國警方指出：陳建寧從2006年在台犯案潛逃後就偷渡菲律賓、並帶侄子陳姓少年偷渡入境，陳姓少年曾多次到該國靶場進行槍枝射擊培訓、另外楊男曾在台涉製毒工廠案，擁有精良化工專業背景及製程能力，菲國警方懷疑他與陳可能在該國製毒，菲國刑事調查偵查部（CIDG）官員透露，菲國政府將陳等3人視為國安威脅，已對他們下達驅逐出境命令，預計22日生效，台警也同步進行引渡遣返相關作業。

據了解：刑事局接獲情資後，日前緊急派出3名高階警官秘密任務編組，飛往菲國洽談，希望能順利將在台犯下擄人勒贖案的台南黑幫要角陳建寧犯罪集團引渡回台受審，但因陳男等人在菲國後來又被查獲坐擁大批軍火，是否需先在菲國受審服刑方能返台？對此刑事局不願評論爭取陳嫌等人返台事宜，僅表示將透過國際警務交流管道，瞭解台人菲國涉案細節。

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