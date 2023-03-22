推動城鄉創生　台南市勞工局辦理「翻轉在地創永續」研討會

▲台南市勞工局辦理「2023年中央短期就業方案研討會」活動，透過彙整中央各部會的人力補助資訊，提供台南市轄內民間團體，爭取合適之中央人力資源挹注到地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，深知台南市內充滿許多深具潛力與在地特色的民間團體，因此將「城鄉創生」做為主要施政目標，讓台南成為在地就業的「希望家園」！

勞工局為促使地方導入更多資源，發展在地產業，創造就業機會，協助台南市政府推動及宣導中央短期就業方案。22日於台南市六甲區農會林鳳營辦事處-林鳳營禾作社辦理「2023年中央短期就業方案研討會」活動，透過彙整中央各部會的人力補助資訊，提供台南市轄內民間團體，爭取合適之中央人力資源挹注到地方。活動吸引台南市各地的NPO組織，參與人數達80位，集眾人力量，為社區創新，翻轉在地。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局長期以來透過全台獨有的專案作業中心，提供便民的短期就業諮詢輔導服務，努力發掘各地社區的特色，達到相當顯著的輔導成效，也希望透過多元的協助方案，開創更多的就業機會，讓市民朋友能夠在地就業。因此特別在今日的活動邀請了學者專家及在地創生實務的兩位講師進行分享，也希望與會的市民朋友能將學習成果帶回到臺南的每個角落服務，並提出相關計畫。

本次活動邀請到中央跨部會計畫審查委員，共同研討不同部會的政府補助方案，激發本市民間團體能量，激盪台南在地創生的更多可能性。今年將研討會活動地點，辦理在執行多元計畫的『台南市六甲區林鳳社區發展協會』，讓參加夥伴可以更貼近認識執行多元計畫的單位與計畫模式，以及單位分享如何善用不同方案計畫執行，妥善運用政府資源，打造出自己的特色產業，以創意帶動地方創就業。

台南市六甲區林鳳社區發展協會自成立以來，一直努力推動社區總體營造，積極參與社造方案，推動社區小旅行。社區亦結合在地特色農特產，發展社區經濟，進而照顧社區更多族群，擴展社區福利之多元服務。協會致力於打造自己的特色產業，帶動地方就業，為這塊土地盡一份心力。

社團法人雲林縣婦女保護會致力於婦女及家庭的守護工作，陪伴面對生活裡的危機與困境，讓單親家庭都能夠走出自己幸福的人生。鈴蘭愛心早餐屋，讓婦女們從工作中獲得成就與經濟的支援。並建立愛心互助平台，提供弱勢學童愛心早餐及愛心待用餐。擴大社會公益影響力。

勞工局就業促進科表示，台南市2022成功爭取中央勞動部方案資源多元及培力就業計畫執行經費共達6248萬元，提供120個弱勢就業機會；另台南市申請教育部暑期工讀計畫達25個民間團體、共53位學生進用人數，核定補助經費達202萬，充分顯示台南市民間團體積極爭取相關中央部會短期就業人力補助資源，地方重視勞工青年力的未來發展性。相關中央短期就業方案計畫申請時間不同，有意研提單位可上市府勞工局官網www.tainan.gov.tw/labor查詢「就業促進服務」或致電06-6322231轉6788洽詢。