台南柳營區工廠火警　員工展現訓練成果迅速撲滅火勢

▲台南市柳營科工區１家工廠上午發生火災，廠區內火警自動警報設備及廣播設備作動，員工以熟練動作使用滅火器及室外消防栓進行初期滅火，降低損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市柳營科工區１家工廠，22日上午8時15分許發生火災，廠區內火警自動警報設備及廣播設備作動，當時員工聽到警報器聲響，立即廣播進行人員疏散，並查看起火位置，員工以熟練動作使用滅火器及室外消防栓進行初期滅火，並通報消防局前來搶救火災。

台南市消防局勤務指揮中心接獲工廠報案，迅速派遣轄區柳營分隊、新營、東山、六甲等分隊及白河中隊、第一大隊部共12 車23人前往搶救，該工廠於轄區柳營分隊到達前即啟動滅火班、通報班、避難誘導班等員工自衛消防編組，其中滅火班使用廠區消防設備迅速撲滅火勢，僅機台受損無人員傷亡。

消防局局長李明峯表示，消防局平時會安排時間指導轄區工廠等列管場所進行員工自衛消防編組訓練，讓企業平時就建立居安思危的憂患意識及員工防災救災技能，秉持「多一分準備，少一分災害損失」理念，降低災害風險及財產損失，所謂「防災重於救災，離災優於防災」，希望大家共同努力，打造出一個零災難、幸福快樂城市。

消防局第一救災救護大隊大隊長陳博文指出，這次火警因工廠有定期檢修消防安全備，落實消防設備管理維護及員工平時定期自衛消防編組演練，強化災害應變能力，於火災發生當下臨危不亂的執行通報、滅火、及避難逃生等程序，方能迅速確實運用內部消防設備進行滅火將損失降至最低。目前起火原因及財物損失由消防局調查中。