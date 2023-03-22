預防與延緩65歲以上長者失能　台南市藥師可幫忙評估轉介找資源

▲台南市有多家藥局可以提供「預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務」，有需求的民眾可以到有提供這項服務的藥局來進行評估量測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

65歲以上身體機能衰退速度會越來越快，除造成長者生活不便，也可能會加重子女照顧負擔，形成龐大長照壓力，台南市已有社區藥局可幫忙65歲以上的長者評估「認知能力、行動能力、營養攝取、視力障礙、聽力障礙、憂鬱傾向」等6大生理功能，對功能衰退的長者，可幫忙轉介來取得各項政府資源、社區資源、醫療資源以利預防與延緩失能。

台南市藥師公會目前可提供這項服務的藥局有：東區：佑丞藥局、晉大藥局。北區：長榮健保藥局。安南區：明杰藥局、建壽藥局、涂逸權藥師藥局。歸仁區：喜樂藥局。官田區：安安藥局隆田店。

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台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，我國人口老化十分快速，目前全國65歲以上老年人口比率已超過14%，達到「高齡社會」標準，依據2017年國民健康訪問調查，超過84.7％的老人至少罹患1項慢性病，63.8％老人罹患2項慢性病，42.8％老人同時罹患3項或更多的慢性病，這些慢性疾病及合併症不僅造成失能人口大幅增加，其所導致的疾病就醫及長照需求與負擔也隨之遽增。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，藥師的專業不僅只於藥物調劑，很多的藥師也都考取有長照服務人員資格、失智症衛教師資格，對於公衛與疾病防治也都具備充分的專業，這次台南市政府衛生局在預防及延緩長者失能政策規劃上，為了擴大服務量能，照顧更多的市民長者，台南市就有多家社區藥局藥師願意挺身而出，繼續在疫情解封後繼續執行市民健康促進工作，讓藥師對社會的貢獻價值能一直延續下去。

吳振名強調，這項預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務，除了民眾可自行和有提供這項服務的藥局來聯絡預約進行評估量測，各社區、團體、老人會如果有此服務的需求，也可聯絡該藥局或聯絡台南市藥師公會來協助安排藥師到場服務。