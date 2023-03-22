　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預防與延緩65歲以上長者失能　台南市藥師可幫忙評估轉介找資源

▲台南市有多家藥局可以提供「預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務」，有需求的民眾可以到有提供這項服務的藥局來進行評估量測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市有多家藥局可以提供「預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務」，有需求的民眾可以到有提供這項服務的藥局來進行評估量測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

65歲以上身體機能衰退速度會越來越快，除造成長者生活不便，也可能會加重子女照顧負擔，形成龐大長照壓力，台南市已有社區藥局可幫忙65歲以上的長者評估「認知能力、行動能力、營養攝取、視力障礙、聽力障礙、憂鬱傾向」等6大生理功能，對功能衰退的長者，可幫忙轉介來取得各項政府資源、社區資源、醫療資源以利預防與延緩失能。

台南市藥師公會目前可提供這項服務的藥局有：東區：佑丞藥局、晉大藥局。北區：長榮健保藥局。安南區：明杰藥局、建壽藥局、涂逸權藥師藥局。歸仁區：喜樂藥局。官田區：安安藥局隆田店。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南市有多家藥局可以提供「預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務」，有需求的民眾可以到有提供這項服務的藥局來進行評估量測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，我國人口老化十分快速，目前全國65歲以上老年人口比率已超過14%，達到「高齡社會」標準，依據2017年國民健康訪問調查，超過84.7％的老人至少罹患1項慢性病，63.8％老人罹患2項慢性病，42.8％老人同時罹患3項或更多的慢性病，這些慢性疾病及合併症不僅造成失能人口大幅增加，其所導致的疾病就醫及長照需求與負擔也隨之遽增。

▲台南市有多家藥局可以提供「預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務」，有需求的民眾可以到有提供這項服務的藥局來進行評估量測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，藥師的專業不僅只於藥物調劑，很多的藥師也都考取有長照服務人員資格、失智症衛教師資格，對於公衛與疾病防治也都具備充分的專業，這次台南市政府衛生局在預防及延緩長者失能政策規劃上，為了擴大服務量能，照顧更多的市民長者，台南市就有多家社區藥局藥師願意挺身而出，繼續在疫情解封後繼續執行市民健康促進工作，讓藥師對社會的貢獻價值能一直延續下去。

▲台南市有多家藥局可以提供「預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務」，有需求的民眾可以到有提供這項服務的藥局來進行評估量測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳振名強調，這項預防與延緩65歲以上長者失能的評估轉介服務，除了民眾可自行和有提供這項服務的藥局來聯絡預約進行評估量測，各社區、團體、老人會如果有此服務的需求，也可聯絡該藥局或聯絡台南市藥師公會來協助安排藥師到場服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
今4縣市36°C↑！　明起變天
快訊／大谷翔平奪經典賽MVP！冠軍戰二刀流飆再見三振
神劇本！大谷飆164生涯最速　再見三振楚奧特
快訊／大谷翔平再見三振！　日本奪經典賽冠軍
大谷翔平好忙！牛棚、打擊兩邊跑　再秀超狂跑速
快訊／大谷翔平登板關門！　夢幻對決美國隊長
不怕MLB打者　日本投手「8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因
三上悠亞「路邊喇舌傑尼斯偶像」！超猛照被挖
快訊／達比修有登板就被轟！　美國追回1分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

今4縣市36°C↑！明起變天「半個台灣都迎雨」　周末暴跌12度

他籲「這期間」別去日本玩！　全網狂點頭：再不做功課啊

國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

用電大戶4月調漲17%！雙鐵多燒逾6億元　立委要求交長爭取電費優惠

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

不怕MLB打者　日本隊投手「有8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因

女駕駛違停下秒「車門對折了」！17秒療癒片曝光　網嗨：現世報啦

破32萬人「登記入帳6000元」　1分鐘就OK！鄉民嗨：順到爆炸

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

曹佑寧大方放閃：正常談戀愛　尹馨「你們臉型很搭配」他害羞了

日本冠軍戰投手今永昇太先發 大谷擬後援｜20230321 ET午間新聞

小奶貓追主人遇轉角「完美甩尾」　換檔神加速！網笑：賽車手轉世

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

農委會再進口6000萬顆雞蛋　陳吉仲：優先進入北部通路

今4縣市36°C↑！明起變天「半個台灣都迎雨」　周末暴跌12度

他籲「這期間」別去日本玩！　全網狂點頭：再不做功課啊

國際旅遊起飛！桃機準點率不到7成　楊偉甫：3月提升逾8成

用電大戶4月調漲17%！雙鐵多燒逾6億元　立委要求交長爭取電費優惠

台東縣府赴陸交涉「鳳梨釋迦」傳中央卡關　陳吉仲：從未反對

不怕MLB打者　日本隊投手「有8人25歲以下」！球迷曝強心臟原因

女駕駛違停下秒「車門對折了」！17秒療癒片曝光　網嗨：現世報啦

破32萬人「登記入帳6000元」　1分鐘就OK！鄉民嗨：順到爆炸

民眾瘋囤蛋　陳吉仲：5月上旬「雞蛋恢復產能」可紓解

賓士廂型車右轉...騎士煞不住滑倒鑽車底！消防人員花20分鐘救出

丫頭尪堅持AA「妳欠我2塊」！她理智線秒斷：斤斤計較…婚後財務規劃曝

童振源出任駐新加坡代表　「深感榮幸、責任重大！」

南消四大聯手新市區公所　聯合宣導清明防火防災

說好酷酷臉合照！心機汪「瞇眼吐舌」超搶鏡　媽笑：就你不合群

甜點控衝！25年台北最好吃「戚風蛋糕店」回來了　布丁限時買1送1

「脫罩」焦慮症上身！醫美人潮增　晶亮瓷雕塑下顎線打造Ｖ臉夯

真實版SOD！帶女助理出差「只開一房」　最後關鍵神秘電話救了她

馬英九出訪時間有玄機？　他點關鍵：對岸抓來跟蔡英文作對

一個不剩！美國Marvell中國研發團隊傳全被裁　陸媒：全面撤出中國

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

生活熱門新聞

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

「曾文土庫」飢渴現況曝！國軍出手了

三寶違停最快現世報　開車門秒折彎

春雷要響了　「全台有雨」大變天

打開便當有滷蛋　一符號讓眾人笑了

普發6千今早8點登記　領取4重點一次看

台灣主辦「1照片」酸爆BLACKPINK：慢走不送！　歌迷氣炸了

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

50嵐寄杯服務驚呆！買48杯「60→45元」店員哀喊

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉了」

他怨40K徵文書助理　找不到正常人

這生肖是桃花重災戶！運勢一次看

更多熱門

相關新聞

擁84把長短槍！安平角頭陳建文胞兄菲國落網

擁84把長短槍！安平角頭陳建文胞兄菲國落網

台南市安平區角頭陳建文在2021年遭背骨小弟「蝦米」槍殺身亡，但其家人也是黑道要角，涉及綁票案逃亡菲律賓的陳建寧跨海委託台灣天道盟重量級大哥「鐵霸」幫胞弟舉行告別式，陳建文告別式當天台灣黑幫大哥幾乎全面到齊，跟據警方統計當天最少超過3000名黑幫成員出席。

台南消防送「蛋」助景氣

台南消防送「蛋」助景氣

國小學童參加孔廟春祭後身體不適送醫

國小學童參加孔廟春祭後身體不適送醫

台南正副議長將訪日　台南地院：無棄保潛逃跡象

台南正副議長將訪日　台南地院：無棄保潛逃跡象

台南14場校園徵才接力

台南14場校園徵才接力

關鍵字：

預防長者失能台南藥師評估轉介

讀者迴響

熱門新聞

大谷二刀流關門！日本擊敗衛冕軍美國

大小姐22歲童星爆包養！「親親乾爹」對話超鹹濕

爸在女兒婚禮宣布驚喜　公開妻子偷情片

雨擴全台！　這2天「下更大」

6000元「開放登記」首日！　全程跑完最快1分鐘

「混血女星」吳兆絃爆包養！　鹹濕對話曝光

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

愛愛ing「狂噴屁聲」網尬爆求救！她教2招：怕吵乾脆別做

吳兆絃爆包養又「激戰知名網紅」！夜店喇舌搞一夜情

百萬美妝網紅認離婚！　「去年7月就簽字」親揭原因

有易怒體質星座Top 3

女直播主訝異嫖客尺寸變來變去！開燈驚見4男輪流上

大谷要在冠軍戰登板　天使開綠燈

幫正妹女友按摩「搓出一堆泥 」　洗鴛鴦浴更衝擊

桃園深夜驚傳墜樓　男頭顱滾到超商前

更多

最夯影音

更多
燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了

燒1萬3找BLACKPINK御用化妝師　YouTuber「狂被加收錢+妝秒花」泛淚了
傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

傘兵秦良丰復健5年大突破　父：他一次就走了73公尺！

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

日本再見安打逆轉墨西哥　明與美國決戰爭WBC冠軍

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

阿伯站路中狂招手「指揮」　騎士堅定拒絕：不闖紅燈

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

機車行深夜頻催油門、嬉笑　鄰居「精神遭折磨」布條夾擊

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面