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登機畫面曝！台南角頭陳建寧逃亡22年菲律賓落網　下午引渡返台

記者張君豪／台北報導

台南角頭陳建寧在台灣犯下擄人勒贖案，經法院判刑後於2001年逃亡迄今，菲律賓警方陸續在3月1日、20日發動搜索逮捕陳姓角頭及同案共犯4人，並在菲國馬卡蒂市一處公寓內查獲84把長短槍及超過6千發子彈；菲國警方表示落網的包含陳姓角頭及其姪子，另外還有一名台籍製毒師、陳男手下，菲國內政部官員表示：陳嫌擁槍自重，是該國的國安威脅，下令22日將他驅逐出境，陳建寧中午已在菲國警方戒護下、戴著手銬登機。

▲台菲警22日聯手押解台南角頭陳建寧返台 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台菲警22日聯手押解台南角頭陳建寧返台，圖為22日中午他被菲國警方押上飛機畫面 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣黑幫成員在菲律賓遭查獲擁84把長短槍及逾6千發子彈，台警將引渡主嫌陳建寧返台。（圖／翻攝外媒）

▲台灣黑幫成員在菲律賓遭查獲擁84把長短槍及逾6千發子彈，台警將引渡主嫌陳建寧返台。（圖／翻攝外媒）

對此刑事局早在21日就透過國際刑警科秘密派遣3名中高階警官赴菲引渡陳建寧返台，據信由國際刑警科長李泱輯赴菲與該國警政高層密會。根據菲國警方調查，現場起獲大批大口徑軍火，涉案台籍屋主獨力扛下持有槍枝刑責，因此菲國司法機關審量陳建寧在菲國境內短期無其他犯罪事證下，依法緊急將他驅逐出境。

▲台菲警22日聯手押解台南角頭陳建寧返台 。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，台灣國際刑警22日將搭華航CI702班機，預計在下午1時許將陳建寧押解返台，陳引渡過程將以跨國司法合作常用的「空橋模式」押解陳嫌，由菲國特警將陳建寧押往馬尼拉國際機場，等到陳建寧進入出境空橋上機時，我方警務人員在華航班機上、象徵陳嫌離開菲國國境內，再踏入象徵台灣主權的航班上將他逮捕歸案。

刑事局僅證實，目前積極接洽遣返台南黑幫角頭陳建寧案，由於陳建寧胞弟「建文」陳建文遭小弟叛變狙殺，告別式現場幾乎全台黑幫大出動，警方預計等陳順利搭上返台班機後，才會正式對外宣布這項消息；航警局特警及刑事局預計也增派警力赴桃園機場維安。

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