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就是不想動！5星座「懶癌末期」超難約　第1名超隨興…其實是懶

滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲你也是以「什麼都不做」為人生目標，超級難約出門的星座嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

身邊是否有一群人，每天總是懶洋洋的，不為了目標志向汲汲營營，也不會瘋狂追求名利地位，甚至身體力行「能坐著就不站著，能躺著就不坐著」，什麼都不做就是他們的人生目標。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「懶惰星座」相關話題的網路聲量，盤點最懶惰星座Top5，你也上榜了嗎。

網友點名「5大懶惰星座」超難約：

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第5名：天蠍座

自帶神秘感的天蠍座被網友認為「真的很懶」，有人透露他的天蠍朋友「跟他說早安，天蠍只回『怎』」，真的懶到多打一個字都不願意；也有人說到天蠍最愛「不讀不回」，看起來麻煩的事就會連點開訊息都懶，尤其下班後更是「勤奮瞬間下線」。

第4名：雙魚座

有人認為雙魚座是由積極向上、隨波逐流兩種性格的魚所組成，因此有部分雙魚座就是不想動。有網友提到，雙魚座遇到問題就覺得「唉～先躺著好了」，總是想依賴別人，不少人無奈表示認同「雙魚座真的懶癌發作會直接伸手牌擺爛到底」、「面對不喜歡的人更絕，彷彿一灘爛泥怎麼叫都叫不動」。

第3名：水瓶座

以奇特思維聞名的水瓶座，總讓旁人摸不著頭緒，因此比起麻煩的社交，水瓶更樂意待在家。有水瓶座網友分享「獨處對我來說是件超放鬆的事，懶癌末期的我超不喜歡交際應酬」，也有人說「水瓶對自己不感興趣的人事物，就懶得浪費時間、精力去處理」，因此若能把水瓶座朋友約出門，那絕對是真愛。

▲▼ 睡覺,賴床,打瞌睡。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲懶癌末期的水瓶座超不喜歡交際應酬，寧願待在家。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

第2名：獅子座

總是保持熱情、正義感形象的獅子座，也被網友點名其實有「懶獅」的一面，有獅子座網友分享自己的戀愛經驗「交往前會積極聊天，但交往後就會開始懶得應付」，當獲得安全感後，很容易發懶；也有人抱怨「跟獅子座朋友約出門，結果到了當天他覺得感覺不對，懶得出門，就直接不來了」，直呼真的很看心情做事。

第1名：天秤座

作為網友公認的好好先生/小姐的天秤座，懶惰天性讓不少人難以接受，有網友列出天秤座的缺點，其中就提到「天秤們遇到事情都採取不主動、不負責的態度」、「就是因為覺得什麼都很麻煩懶得思考，所以都交由他人決定，才顯得很隨和」，認為隨興的背後，其實隱藏著懶得面對事情的態度，也引發網友共鳴「真的懶，我都懶得打下去了」、「我最愛說的一句話就是『好，算了』、『沒事』，因為我真的懶得解釋」。

雖然「懶」看在世人眼中存在負面評價，但《Social Lab社群實驗室》認為，能夠適時的放鬆，給予自己獨處思考的時間也很重要，只要不造成他人困擾，有時放慢步調、慵懶一下，也有助於在人生道路上走得更長久。

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