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「春分」到！5生肖財運最強　第一名錢會自動找上門

文／命理老師 邱彥龍

本周二（3／21）是今年第四個節氣春分，這一天因為白晝跟夜晚等長，被認為是一年中陽氣開始上升的時候，又巧遇兔年第一個天赦日，國際天星命理風水專家邱彥龍建議，可以去廟裡拜拜轉運或補運，尤其屬龍、屬兔、屬馬、屬猴跟屬蛇的，財運會更旺。

▲櫻花。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲春分到。（圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在春分節氣裡（3／21-4／5）運勢最強的5個生肖，分別是：

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Top5 ： 蛇

屬蛇的朋友，在這段期間，會覺得控制權終於在自己手上，並且正偏財運都很旺，只是行車交通、飲食、飲酒跟刀傷需要特別小心，雖有財運，但賺錢養傷划不來，應多注意安全。

Top4 ： 馬

屬馬的朋友，在這段期間，家有喜事，熱鬧萬分，財富很強，但千萬不要因此太注重享樂而不想工作，注意容易會有過度飲酒、吃錯藥的問題，迷迷糊糊的，容易跟另一半吵得不可開交。

Top3 ： 猴

屬猴的朋友，在這段期間，大財將至，工作上會非常的忙碌，切記忙是好事但也要注意健康，少喝酒否則身體容易發炎，飲食也要注意新鮮度。

▲屬猴朋友大財將至。（示意圖／pexels）

Top2 ： 兔

屬兔的朋友，在這段期間，會花比較多的錢在家庭開銷上，太大手大腳不是好事，只要保持正向態度，幸運之神就會與你相隨，有機會品嘗到突如其來的財富與成功的喜悅。

Top1 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，財運爆棚，經過許久的努力，終於有收獲，只要靠努力與智慧，錢會自動找上門，讓你錢賺飽飽，但千萬不要使用小聰明，否則會讓財富溜走！

▲屬龍的朋友努力終於有收獲。（示意圖／pexels）

邱彥龍老師表示，今年春雷還未響，農曆又逢閏二月，表示萬事還在運作與蟄伏，只要有積極準備，就剩時機出現，黑兔年上半年固然國際間風風雨雨眾多，看似危險使人恐懼，還有水火之災離眾人非常接近，但對人民來說，卻是福音眾多，因為有許多利民政策會推出，所以上半年整體來說，個人還是幸運的，以前的努力容易被看見，並為自己帶來名聲跟財富，其中以水瓶、雙魚、牡羊、金牛跟雙子等五個星座最明顯。

▲上半年離婚、分手的狀況會特別多。（示意圖／pexels）

邱彥龍老師還提醒，2023年上半年由於金星會到凶星羅喉，離婚、分手的狀況也會特別多，越漂亮的女孩子要越小心，尤其是財與色，容易引來殺機，謹慎保護自己，不要與人衝突，遠離是最好的方法。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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