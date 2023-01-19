營養午餐又出包！　以為考學測擅自停餐「害景美女中學生挨餓」

▲營養午餐業者誤以為景美女中是學測考場，竟擅自停止供餐，讓學生挨餓。（圖／翻攝自景美女中學校網頁）

記者楊惠琪／台北報導

學校營養午餐又出包！上周五（13日）大學學測首日，負責供應台北市景美女中營養午餐的業者，以為學校是學測考場，當天竟擅自停餐，導致全校有數百名師生「等不到午餐」，校方緊急開放師生外出用餐，直到當天下午2點，廠商才緊急送來「遲來的午餐」。

往年景美女中都是大學學測考場，學測期間，高一、二學生停課，不過今年景美女中並未設為考場；上周五學測首日，營養午餐業者以為學校今年也是考場，事先沒跟學校確認，當天就擅自停止供餐，直到中午用餐時間，師生苦等不到午餐，才知道營養午餐業者出包。

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校方表示，當天11點半時，發現負責供餐的第一餐盒桶餐公司並沒有如期送餐，立即與業者聯繫，直到12時5分聯繫上業者，業者才表示誤以為學校是學測考場，所以當天並沒有準備餐點，因廠商準備不及，學校第一時間開放有訂餐的學生外出採買或用餐，並請學生在下午1點前返校。

校方表示，學生外出用餐時間，為顧及學生交通安全，特別派出教官及學務創新人員至校門口協助學生行的安全，最後並進行所有學生人數清點，全部於下午1時前返校進入教室上課。而業者也在2點緊急補送餐點，供應尚未用餐的學生。

校方表示，學校已於1月17日召開營養午餐委員會，討論桶餐公司未送餐事宜，依合約計點3點並賠償學生每人80元的餐費。