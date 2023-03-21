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愛犬生病立志當獸醫　靜修高中林希潔錄取台大動科系

▲靜修高中林希潔為了愛犬選擇就讀台大動科系。（圖／台北市私立靜修高中提供）

▲靜修高中林希潔為了愛犬選擇就讀台大動物科學技術系。（圖／台北市私立靜修高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學繁星推薦今天（21日）放榜，就讀台北市私立靜修高中的林希潔，3年前國中教育會考考了35.8分，寧捨北一女就讀私校，高中3年校排始終維持前1%，今年學測各考科均獲得頂標成績，原本可以申請競爭激烈的校系，為了罹患腎臟病的愛犬「球球」，國中就立志要當獸醫，今天考取台大動物科學技術學系，最大心願是愛犬可以長壽又健康。

林希潔會考成績原本可上北一女中，但家人考量私校管理優勢，加上大學繁星推薦策略考量，因而選擇就讀靜修高中，高中3年都沒有補習，靠著自己安排的讀書計畫學習，校排始終維持前1%，但想攻讀動物醫學相關領域的決心，從來沒有動搖過。

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林希潔說，從小學二年級開始養紅貴賓「球球」，「球球」一路陪著她成長，國中時「球球」罹患腎臟病，一度病況危急，但因沒辦法根治，得定期檢查、服用保健食品，因此，從「球球」病發後，就立下志向要當獸醫師，現在「球球」已經11歲了，希望牠可以活得長壽又健康。雖然這次錄取的是台大動物科學技術學系，未來考慮轉系到獸醫系。

靜修高中蔡英華校長表示，今年大學繁星推薦，校內共62位學生上榜，錄取率達8成，包含台大、政大、台師大、清大、陽明交大、成大、中央等校，也有學生錄取中國醫藥大學、中山醫學大學等醫大，如願摘星，學校也鼓勵學生在自己有興趣的領域繼續升學路。

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