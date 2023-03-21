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南消五大、七大隊主動出擊　陸空聯合宣導清明防火

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節連續假期將屆，為避免民眾掃墓不慎引發山林火災，台南市消防局第五救及第七災救護大隊，3月20日起，主動出擊，利用空拍機進行轄區各公墓防火偵查，若發現有民眾點火引燃金紙雜草，第一時間進行撲滅及現場宣導用火安全，避免火災發生。

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消五大隊指出，未來將持續以每日巡邏、週末駐點之方式辦理至清明連假結束，確保清明節防火防災。五大隊說，因今年南部已經長達超過500天沒下大雨，使得山林田野環境相當乾燥，消防局統計3月6日至19日包括公墓、雜草、廢棄物及田野火災232件，歸究原因大都是掃墓民眾清除墓地周遭雜草引火燃燒，或祭拜祖先燃燒金紙未撲滅火源，繼而引起墓地雜草火災。

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第五大隊長鄭誌峰呼籲民眾祭祖掃墓用火時務必要「四不二記得」，亦即「雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放」，「餘燼記得滅、垃圾記得收」，平安度過清明節。

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消七大隊轄區有南山公墓、喜樹公墓及灣裡公墓等墓區，呼籲民眾「除草不用火」除草後隨手打包帶走、不就地燃燒；「不焚燒紙錢」支持「以功代金」減少燒紙錢且以積福德的方式替代；「不燃放鞭炮」保持祭祖環境清潔與幽靜、降低飛火燃燒可能性；「不亂丟菸蒂」祭祖不抽菸、身體健康有保障；「垃圾要帶走」維護環境整潔人人有責。

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，今年南部地區久未下雨，為了避免接下來清明期間的掃墓過程引發火災，各分隊日前已與轄內幼兒園等學校發放宣導單夾頁至家長聯絡簿等清明防火宣導外，目前已規劃南門、德興、灣裡及後甲分隊，從3月20日至4月5日，每日上午及下午各2小時編排公墓巡邏勤務，並於各公墓明顯處懸掛防火宣導旗幟及海報標語，另特別於4月4日及5日兩日上午7時30分至下午15時，分別在西門路與大成路口、西門路與新都路口、中華南路火葬場入口、六信工商前(南山公墓四周)及喜樹公墓(喜明街)等5處編排駐點勤務，降低火災發生的風險。

▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第五大隊及第七大隊，動員消防人員主動出擊，陸空聯合宣導清明防火。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，民眾敬祖掃墓應盡量減少使用火源，配合公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼。

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