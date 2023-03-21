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中橫關原段清明連假調整放行時段　每日7至17時...單線雙向通行

▲▼中橫關原路段去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼中橫關原路段去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中橫公路台8線117.4k關原坍方搶修路段，公路總局為考量清明連假疏運需求，於4月1日至4月5日連假期間不施工，且每日上午7時至17時開放通行。

第四養護工程處指出，因邊坡施工需要，目前管制台8線114.6k~120.6k（關原至金馬隧道）路段交通，並採每日4時段供人車通行，為考量清明連假疏運需求，調整通車時間。因災害路段路幅狹窄難會車，將採單向管制輪流放行，17時後道路封閉。

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▲▼中橫關原路段去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

因邊坡整體復建工程尚未完成，搶修團隊為維護人車通行安全，每當放行時段均安排人員於災害現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，用路人行經此路段時請務必耐心配合，小心駕駛依序通過。

▲▼中橫關原路段去年4月26日發生大規模坍方後，持續搶修至今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

管制通行路段示意圖。

養護工程處搶修團隊提醒，災害路段如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

公路總局再次呼籲用路人，行駛山區道路，出發前宜充分掌握沿線交通狀況並考量旅行時間配合管制措施及早動身，以免影響行程；山區道路路況多變，行程規劃宜有預備方案，並請利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」查詢最新路況，隨時注意收聽路況廣播訊息。

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