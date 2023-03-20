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強化消防救生能力　南消二大隊與老人養護中心聯合演訓

▲台南市消防局第二大隊，20日與官田老人養護中心聯合演訓，以強化防火救災及逃生避難的能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊，20日與官田老人養護中心聯合演訓，以強化防火救災及逃生避難的能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了預防火災發生及救災逃生應變，台南市消防局第二大隊，20日與官田老人養護中心聯合演訓，模擬住民氣墊床馬達過熱引發自燃，進而引發火警，官田老人養護中心在陳育娟主任有條不紊指揮下，滅火班、通報班、避難引導班、安全防護班及救護班各司其職，後續由消防隊接手有效將火勢撲滅，過程逼真確實。

▲台南市消防局第二大隊，20日與官田老人養護中心聯合演訓，以強化防火救災及逃生避難的能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳育娟主任為消防桌上模擬演練（Fire Image Game,FIG）種子教師，亦入選全國前10大優良防火管理人，平日積極參與各項防災演練。20日官田老人養護中心與消防局第二大隊共同演練，總共出動消防人員30名、各式消防車輛11部及員工40名，著實加強公、私部門之組合防救災能力。

▲台南市消防局第二大隊，20日與官田老人養護中心聯合演訓，以強化防火救災及逃生避難的能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，場所防火管理作得好，災害沒煩惱，消防安全設備就備而不用。除火災預防工作管理外，也要加強滅火設備如滅火器、消防栓之操作訓練，務使員工皆能熟練其操作方法，如此一來，即使火災發生也能它撲滅，達到初期滅火之效，亦是「自己財產，自己護」的精神。消防局也秉持市長黃偉哲「守護長者，市府有哲」之施政理念，持續強化台南市老福機構之自主應變能力。

▲台南市消防局第二大隊，20日與官田老人養護中心聯合演訓，以強化防火救災及逃生避難的能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊長王騰毅表示，避難弱者由於注意力較低及行動緩慢，當火災發生時，其避難行為模式與一般人員不同。因此，初期應變愈快愈正確，災害程度就會降低，這次透過兵棋推演及實兵演練方式，可使企業自主防災意識更加深厚，其能將災害降至最低。

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