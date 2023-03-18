今提早掃墓！國道通行費「單一費率打7折」　國道防7大地雷路段

▲清明連假前周末出現提早掃墓車潮，國道防7易塞路段。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，為鼓勵提早分流掃墓，今(3月18日)起清明連假前2周末國道通行費祭出優惠，取消20公里免費里程後，採單一費率再打7折，北高可省130元，但短途行駛里程在42公里以下將變貴，台北到桃園通行費貴9元；由於今有提早掃墓車潮，國道預測將有7大地雷易塞路段。

清明連假為一年中塞車僅次春節的節日，今年清明連假自4月1日至4月5日共5天，為鼓勵民眾提前掃墓，分散連假國道壅塞車流，清明節連假前2周休包括3月18日、19日及26日等共3日，國道通行費改採單一費率再7折收費，長途通行費大幅下降，但因取消每天20公里免費里程，短途上國道反變貴。

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據試算，小型車單一費率再打7折之通行費率為每公里0.63元，台北圓山至高雄之通行費僅213元，較一般費率之343元節省130元，至於短途每日行駛里程在42公里以下用路人費用略有增加，台北圓山到桃園通行費將從平日的7元變成16元。

由於今將出現提早返鄉車潮，高公局也預測今國道將有7大易塞路段，包括國1南下時楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，以及北上圓山-大華系統；國3南下土城-關西、快官-霧峰；國5南下南港系統-頭城以及國10東向鼎金系統-燕巢。