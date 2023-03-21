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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

原民平均餘命少10歲！陳建仁允諾送院版「原健法」　立委送愛的抱抱

▲▼陳建仁赴立法院進行施政方針及施政報告並備詢 陳瑩抱陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳瑩給陳建仁一個大擁抱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁21日率部會首長至立院報告並備質詢，民進黨立委陳瑩質詢時指出，原住民平均餘命少10歲，而原住民族健康法卻延宕多時，究竟何時送出院版法案？陳建仁允諾，一定在當會期送出。對此，陳瑩表示，要代表全體原住民朋友獻上大擁抱，「謝謝你的溫暖、請你不要跑掉。」陳瑩就真的小跑步到備詢台，給陳建仁一個大擁抱，場面溫馨。

陳瑩表示，陳建仁上任後，自己第一個想法就是原健法終於有希望了，這法案過去排審兩次，整合團體跟衛福部意見，之後也多次拜會行政院溝通，政委林萬億也召開協調會，看起來一切順利卻始終過不了，自己都快放棄了。

陳瑩指出，但知道陳建仁上任後，就知道原健法有希望了，因爲陳有公衛背景，副院長鄭文燦更是有史以來對原住民最友善的首長，相信兩人上任後能夠解決原住民長年健康不平等、平均餘命比其他族群少將近10年的困境。

陳瑩表示，各部會都是各做各的，錢砸下去了，原住民嬰兒死亡率卻還是最高、平均餘命遠遠低於其他族群，就是缺少一部法律來統合所有研究規劃跟調整，到底何時可以把院版原住民族健康法送到立院來？

陳建仁回應，原健法確實經過很長時間的醞釀，草案也召開會議審查，經過很多委員的努力推動，這個立法也確實有必要性，會在最快時間內、一定會在這個會期函送到立院做審議，全力以赴。

對此，陳瑩表示，今天還有一個任務，只要院長同意把行政院版送到立院時，「自己要代表全體原住民朋友、協助推動的立委同仁跟團體獻上一個大擁抱，謝謝你的溫暖、請你不要跑掉。」

陳建仁聽到後忍不住笑出來，陳瑩則小跑步到備詢台給陳建仁一個大大的擁抱，場面溫馨。

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