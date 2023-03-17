15歲少女「應徵廚師」卻被迫賣淫！　每晚最多接客16人

▲巴西原住民領地15歲少女被誘騙下海賣淫。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者張方瑀／綜合報導

巴西一名年僅15歲的原住民少女遭誘騙，以為是到非法礦區當廚師，結果卻被迫下海賣淫，每天晚上最多得接16名客人，否則就會面臨死亡威脅。她最終幸運地在一名漁夫的幫助下獲救，她也提到，非法礦區還有許多和她年紀差不多的少女正在被迫賣淫。

綜合外媒報導，巴西羅賴馬州（Roraima）聯邦警察14日在巴西最大原住民保護區「亞諾馬米（Yanomami）原住民領地」的河邊巡邏時，從一艘船上救出一名年僅15歲的少女。這名少女稱，她透過社群媒體認識的網友介紹，準備到一處非法採礦區當廚師，每個月薪水高達巴西幣5800元（約台幣3.8萬元），沒想到卻掉入陷阱。

▲亞諾馬米原住民領地內的非法礦區。（圖／達志影像／美聯社）



少女表示，答應後隔天就有一輛高級轎車來住處接她，送她搭小飛機到非法礦區，結果一抵達後就被迫下海賣淫，每晚都必須到舞廳接客，最多一晚得接16名客人，且根本沒有所謂的高薪，僅能在一整天接完所有客人後獲得微薄的報酬。

少女說，非法礦區還有許多年紀和她相仿的女孩，大家都是和她一樣被高薪工作誘騙來，結果卻被迫從事性交易，且若是不從就會被威脅殺掉，犯罪集團甚至警告，若是不乖乖工作，就會找女孩們的家人下手。

協助聯邦警察辦案的青少年監護委員會委員羅查（Franco Rocha）表示，少女在該礦區待了一個多月後，被一名漁夫所救才逃出，目前相關單位已協助少女接受心理治療和人身保護，未來將安排她重返校園，同時讓其家庭加入社福專案，改善經濟條件。

▲▼亞諾馬米原住民領地長久處於衛生和人道危機中。（圖／達志影像／美聯社）

聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）先前即多次提醒巴西政府，由於缺乏國家和社會援助，亞諾馬米原住民領地面臨嚴重衛生與人道危機。負責辦案的聯邦警察警官邦泰姆（Marco Bontempo）也指出，這是第一次發現有如此明目張膽透過社群媒體拐騙少女賣淫的犯罪集團活動。

亞諾馬米原住民領地居住大約3萬名原住民，至少2萬名非法採礦者；巴西政府自1月20日展開「解放行動」，聯合聯邦警察、環保署、軍方和國家原住民基金會（Funai），派遣衛生專業人員和發放食品籃，並摧毀非法採礦者使用的船隻、小飛機、槍械和其他設備，現在已有許多採礦者逃離該地。