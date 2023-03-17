台東縣112年原民運代表隊授旗出征　580人將參加16項目

▲台東縣112年原民運代表隊今授旗出征 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年全國原住民族運動會將於3月24日至27日一連4天在台北市暨各競賽場地舉行，台東縣代表隊總計580人、參加16項競技項目，並於17日在縣府廣場舉行授旗儀式。

授旗儀式今天上午9點舉行，首先由台東縣體育會理事長陳銘風，將一面縣旗頒授給台東縣代表隊副總教練呂華詩，他並揮舞縣旗與選手高喊3聲「台東縣！加油」，今年縣府教育處共派出580位原住民族運動員參賽，是歷年來參與選手最多的一次。

縣府教育處指出，112全國原住民族運動會將於3月24日至27日一連4天在台北市暨各競賽場地舉行，另24日下午2時假台北花博爭豔館舉行原味十足的開幕式，各縣市進場都必須穿著原住民傳統服飾，今年台東縣參加112年全國原住民族運動會代表隊總計580人，陣容相當龐大及堅強，將分別參加田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、慢速壘球、槌球、五人制足球、傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統拔河、傳統鋸木及傳統狩獵等16個競賽項目，目前選手都積極練習中，奪牌呼聲非常濃厚，誓言拿下總冠軍獎盃。

教育處進一步說明，這幾年台東縣原住民在體育方面的表現亮眼，以女子舉重奧運金牌郭婞淳(阿美族)、體操游朝偉(排灣族)、田徑羅佩琳(阿美族)都是優秀的運動選手，另外原住民傳統的民俗競技比賽，如傳統負重、傳統拔河及傳統樂舞等，可以說是融合運動及家鄉文化的絕佳呈現，期許大家都能獲得佳績，再攀台東縣運動競技高峰，為台東縣爭光。