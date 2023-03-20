說好的能源政策在哪？　國民黨團轟：蔡政府任內電價狂漲22%

▲國民黨團召開「電價漲！漲！漲！～萬物齊漲！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部電價審議小組拍板再4月1日調漲電價，平均漲幅11%，除了民生用電將受到影響，基礎工業用電更將大幅調漲，勢必帶動新一波物價上漲。國民黨團今（20）上午舉行記者會，質疑蔡英文總統曾宣示，10年內電價不會大幅調漲，但蔡政府執政以來，電價已經調漲3次，漲幅大約22.4%，說好的承諾卻跳票，還帶動物價上漲，請問蔡政府有沒有做好配套？

總召曾銘宗表示，電價將從4月1日調漲，平均漲幅在11%，預期將帶動新一波物價上漲，請問蔡政府、陳內閣，有沒有做好相關配套措施？蔡總統在105年2月29日曾說，電價在預估的10年內不會有大幅上漲的可能，事實上是如此嗎？電價在107年4月1日調漲3%、111年7月1日調漲8.4%，今年4月1日調漲11%，蔡政府任內到目前為止，電價大約已經漲了22.4%！

再根據台電今年1月份損益表，已經虧損321億元，依照經濟部的預估，今年電價漲11%，到年底可增加台電600億元收入，但只要2個月就吃掉增加的收入。台電1月份資產負債表，累積虧損高達2,383億元，預計到年底將虧損高達近3,000億元，這要如何永續經營？這將影響到2300萬人民生用電權益，也關係到160萬家企業產業經營。

國民黨團提出兩點意見，一、調漲電價11%，可能帶動萬物齊漲，過去2年實質經常性薪資又是負成長，一般民眾快活不下去了，呼籲政府對低收入戶、中低收入戶提供更多的補助、協助。二、檢討錯誤的能源政策，避免影響2300萬民眾民生用電權益，及產業的健全發展。

書記長謝衣鳯則說，在112年政府預算撥補台電1,500億元，疫後特別預算擬再撥補500億元，蔡政府撥補台電2,000億元到底用在哪裡？否則為何又要調漲民生電價？難道蔡政府不知道，調漲基礎工業電價，勢必反應到物價上嗎？

根據主計總處統計二月份物價指數年增率，前三名分別是蛋價漲11.08%、蔬菜類漲7.76%、肉類製品漲6.89%；謝衣鳯質疑，未來四月份電價調漲之後，民眾外食費、住宅維修費、交通工具零件及維修費用難道不會漲嗎？政府撥補台電2000億元預算，都無法抑制台電虧損日益嚴重的問題？虧損如何弭平？蔡政府、陳內閣應該給人民一個交代。

藍委費鴻泰表示，蔡總統在105年2月29日總統大選勝選之後，對國人宣示，「電價在我們預估的10年之內，不會有大幅上漲的可能。」但是，蔡總統上任迄今，電價已經漲了三次。費鴻泰說，蔡總統已經「食言而肥」，電價上漲，物價像是脫韁的野馬，不斷飆漲。

藍委楊瓊瓔指出，蔡總統說10年不漲電價，結果任內漲了三次，卻不見蔡總統出來跟國人說明。這個政府有感受人民痛苦嗎？民進黨說，93%的民生用電不會漲電價，楊瓊瓔告訴國人，這絕對是民進黨政府一個話術，只要家中有三台冷氣，在夏季絕對會超過700度，每度電將漲5.8元至7.6元，受到衝擊到戶數，絕對不是經濟部所說的93萬戶而已。

相對於學生、上班族以及300萬戶的租屋族，尤其是租屋族，通常都是一屋多隔間，使用一個總電表，絕對超過700度用電量，電價調漲後，民進黨政府你要讓300萬戶租屋族自己想辦法嗎？