　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

▲近日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲周末鋒面報到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

春雨快來解渴！今天（21日）是24節氣的「春分」，氣象專家吳德榮表示，周六、周日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨的機率；下周一起鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣的機率。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨；周四起北方水氣會比較多一點，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部也可能飄雨，其他地區多雲到晴；另外，今到周五吹偏南風，金門、馬祖容易起霧。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周六東北季風增強，影響到下周一，北部、宜蘭比較涼，加上華南雲雨區影響台灣，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

一周溫度部分，曾昭誠表示，今天全台高溫都會接近30度，南部近山區、東南部可能更高一些，接近34度；周三高溫類似；周四北部高溫稍降1、2度；周六北部高溫降到20度，中南部維持25度以上。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周六、周日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨的機率，北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮分析，下周一至下周四，鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，越往南所受影響越小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布有很大的不確定性，各國模式亦不斷調整，推論降雨量對各地區有何貢獻？乃屬過度臆測，應持續觀察。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
議長變蟑螂！自爆：出獄不是賭就帶酒店小姐　搬媽祖拼交保
領6000元攻略全都露！　1原因「直接入帳」漏掉退休軍公教
Gino、夏宇禾6年情斷！　PO文揭「分手」貓膩
春雷要響了　「全台有雨」大變天
「ATM插卡」直接領6000元！比郵局早7天　免登記懶人包看
呂孫綾深夜宣布不選2024立委　428字曝全力挺賴清德選總統

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

今春分「天赦日」！別過度愛愛　6大禁忌曝

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉」　兔子桃花爛到極致

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證「她」的大長腿才最讚

春雷要響了　「全台有雨」大變天

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

館長用電風扇吹便當豬肉　史書華送3萬元設備「改善無塵室」遭拒收

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命

日本正妹新北1人吃熱炒　隔壁桌阿伯「熱情買單交朋友」她超震驚

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

證婚誓言中...大黃蜂鑽婚紗　霸氣尪徒手抓！網：嫁對了

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

今春分「天赦日」！別過度愛愛　6大禁忌曝

12生肖2023工作運！屬狗「一下就爆掉」　兔子桃花爛到極致

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證「她」的大長腿才最讚

春雷要響了　「全台有雨」大變天

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

館長用電風扇吹便當豬肉　史書華送3萬元設備「改善無塵室」遭拒收

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

台南孫5000元賣化妝台「恐怖原因」瘋傳！鏡子有阿嬤喊：我歹命

日本正妹新北1人吃熱炒　隔壁桌阿伯「熱情買單交朋友」她超震驚

全球珊瑚礁海域陷缺氧危機　學者：台灣有5處

雲林「黑龍議長」黑歷史曝！　囂張過往還被拍成電影

八點檔男星0存款「當快遞維生」！10個月前捲性騷擾風波…現況曝光

他摔車腦出血！姐交代一定要問這句　重症醫怒：別情勒

領6000元攻略全都露！　1原因「直接入帳」漏掉退休軍公教

Gino、夏宇禾6年情斷！PO文有貓膩「分手主因曝光」她搬離同居愛巢

馬英九訪中將成「統派盟主」　 矢板明夫：國民黨是最大輸家

批習近平訪俄推和談「拖延戰術」　布林肯：世界不應被矇騙

侯友宜備戰選總統！　下月起有大動作

神岡桶屍案蛇蠍女冷臉反控「他是恐怖情人」　6大包水泥封屍

女友傳訊暗示「穿很辣」　他興奮回房結局翻轉XD

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

春雷要響了　「全台有雨」大變天

春雨來了　周末全台變天溼冷！

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

台南孫5000元賣化妝台　阿嬤現身鏡子

今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

高捷上演BP演唱會2.0！站務員：手機亮起來

錄取率只有18%！延平中學入學考搶破頭　家長嘆：快比頂大難考了

鮪魚切開驚見「密集白卵」老饕點出料理關鍵

更多熱門

相關新聞

春雨來了　周末全台變天溼冷！

春雨來了　周末全台變天溼冷！

中央氣象局預報員趙竑表示，明天（21日）天氣稍穩定，僅東半部有零星飄雨的機會，西半部穩定、降雨機率低，各地高溫可到30度，尤其中南部近山區上看32、33度，中午比較熱，有夏天的感覺，不過低溫仍只有20度，日夜溫差大，提醒23日（周四）水氣變多，各地降雨機率增加。

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

春雨來了！　1圖看「10天雨區分布」

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

今晚有插曲！　下波變天首當其衝地區曝

今晚有插曲！　下波變天首當其衝地區曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳德榮春雨

讀者迴響

熱門新聞

男模跳樓輕生享年35歲

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

7.4萬噸貨輪「直撞上高雄港」影曝光

網美「偏頭痛2年」痛到不能走！確診罕病數月病逝

春雷要響了　「全台有雨」大變天

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面