今「春分」！　解渴雨帶報到時間曝

▲周末鋒面報到。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

春雨快來解渴！今天（21日）是24節氣的「春分」，氣象專家吳德榮表示，周六、周日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨的機率；下周一起鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣的機率。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今日馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周三各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨；周四起北方水氣會比較多一點，宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部也可能飄雨，其他地區多雲到晴；另外，今到周五吹偏南風，金門、馬祖容易起霧。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周六東北季風增強，影響到下周一，北部、宜蘭比較涼，加上華南雲雨區影響台灣，中部以北、東半部和南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

一周溫度部分，曾昭誠表示，今天全台高溫都會接近30度，南部近山區、東南部可能更高一些，接近34度；周三高溫類似；周四北部高溫稍降1、2度；周六北部高溫降到20度，中南部維持25度以上。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周六、周日鋒面影響，北部及東半部有局部陣雨，中部亦有局部短暫陣雨的機率，北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。

吳德榮分析，下周一至下周四，鋒面仍在華南至台灣一帶活動，期間鋒面附近的雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，越往南所受影響越小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布有很大的不確定性，各國模式亦不斷調整，推論降雨量對各地區有何貢獻？乃屬過度臆測，應持續觀察。