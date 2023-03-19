今晚有插曲！　下波變天首當其衝地區曝

▲今晚北部水氣增多。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，今天（19日）晚間到周一晨有個插曲，會有一波水氣很快通過北部；下波東北季風目前預測首當其衝的北部，會在周五下半天轉為多雲到陰的天氣；而西半部下周一（27日）到下周二（28日），有機會帶來綿綿細雨。

李至晟指出，今晚到周一晨，苗栗以北平地都有些毛毛雨或小雨的機會，水氣周一白天就會遠離，不太會影響到上班上課天氣；目前預測本周還是偏暖，除了因沒有顯著的大陸高壓南下以外，另一個原因就是低壓或鋒面會在中國的長江到華南一帶活動，前方的西南到偏南風會持續為台灣帶來暖空氣。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



李至晟說，周一起，各地的氣溫會一天比一天高，在周三到周四最溫暖，就連北部高溫都可以來到30度以上，最熱的中南部內陸則有機會來到接近35度，甚至有點夏天的感覺；但由於水氣不足，熱力作用只能讓午後山區雲量增多，對水情反而不是好消息。

李至晟分析，這樣的天氣會在下波東北季風報到後開始改變，目前預測首當其衝的北部會在周五下半天，轉為多雲到陰的天氣，基隆北海岸跟東半部周六起也會陸續轉為短暫雨天氣，並持續影響到下周初期。

李至晟表示，隨著中國大陸的鋒面東移，尾端水氣也會從華南移入，目前預測西半部先在後續周末雲量增多，到下周一到下周二有機會帶來綿綿細雨；雖比之前的預期更晚一些，可能也沒有辦法完全解除旱象，但至少能為水庫帶來一些進帳減緩消耗，還是要提醒大家節約用水。