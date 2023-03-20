解渴春雨！　鋒面雨帶報到時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

春雨趕快來解渴！氣象專家吳德榮表示，周日起至下周三，鋒面在華南至台灣一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，越往南所受影響越小。

氣象局今天（20日）清晨對桃園市發布「濃霧特報」，今日北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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氣象局說，今晨北方海面有水氣通過，北部地區有飄雨機會，白天起風向轉偏東風，各地為晴到多雲的天氣，僅東半部有零星降雨；北部及宜蘭、花蓮白天高溫明顯回升，約在26度左右，其他地區則可以來到27至30度，尤其在南部近山區有30度以上，至於各地早晚低溫約17至20度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起至周五南方氣團逐漸增強，今、周二西半部晴時多雲，東半部為多雲時晴、偶有局部零星降雨，氣溫逐日漸升、早晚偏涼、日夜溫差大。



吳德榮分析，周三至周五各地大都晴時多雲，暖熱如夏，各地區的最高氣溫將升至32度至34度，台東地區因氣流過山、沉降增溫，氣溫會升至35度以上，西半部清晨及金馬易有霧；周六鋒面影響，北部及東半部有局部短暫雨，北台氣溫下降、天氣濕涼，其他地區氣溫略降。



吳德榮指出，周日起下周三，鋒面在華南至台灣一帶活動，期間鋒面雨帶有觸及台灣的機率，對北部、東半部影響較大，越往南所受影響越小；由於是第7至10天的模擬，降雨的時空分布有較大的不確定性，模式亦不斷調整，應持續觀察。