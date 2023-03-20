600多天不見「春雨來了」　周末變天溼冷！全台都有雨

▲周末將變天轉溼冷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，明天（21日）天氣稍穩定，僅東半部有零星飄雨的機會，西半部穩定、降雨機率低，各地高溫可到30度，尤其中南部近山區上看32、33度，中午比較熱，有夏天的感覺，不過低溫仍只有20度，日夜溫差大，提醒23日（周四）水氣變多，各地降雨機率增加。

氣象局預報，明天環境風向轉為溫暖的偏南風到西南風，全台大致多雲到晴，僅東半部地區有零星降雨，各地高溫會更高，北部及東半部可以來到28到30度，中南部則落在30到32度之間，局部地區甚至有機會出現33、34度，白天有夏天的感覺，至於各地早晚低溫約19至21度，中南部日夜溫差大。這樣天氣持續到22日（周三），將有偏南風到西南風帶來溫暖空氣，各地最高、最低溫再進一步上升，部分近山區或河谷上看35度。

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▼一波鋒面將報到，全台轉雨。（圖／中央氣象局）



▼氣溫逐漸上升，也代表開始有午後熱對流的機會，大氣環境已慢慢入春。



預計下一波變化落在23日（周四），氣象局指出，台灣北方遠海有鋒面通過，23、24日（周五），東北部及東部地區有局部短暫雨，北部也有零星短暫雨，白天高溫稍降，其他地區維持多雲到晴的天氣。25至27日（周六至下周一）東北季風增強及影響，北部及東北部天氣轉涼，加上華南雲雨區東移帶來水氣，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

南台灣累計至今已600多天沒下雨，面臨嚴重旱災，天氣風險公司分析「是雨來了嗎？」24日鋒面接近，從北到南都有雨。隨著氣溫越來越上升，也代表慢慢開始有午後熱對流的機會，午後在竹苗山區、新北烏來開始量測到微量降雨，顯示大氣環境已經慢慢入春，這樣暖熱的天氣24日將有轉變，晚間鋒面接近，中北部的沿海平地轉陰偶有短暫雨。

「春雨報到」，天氣風險公司表示，25日微弱鋒面過境，由北到南都將逐漸有降雨機會。由於這波鋒面的結構比較不好，目前預報的雨區還是比較零散，定量降雨預報累積雨量也不算太多，對於缺水的狀況幫助有限。雖然看起來雨好像不大，不過這種春雨系統中可能帶有一些對流系統發展，有機會出現今年第一道春雷；溫度方面則受到東北季風影響，中北部加上天氣陰雨，天氣溼冷，南部溫度也會稍下降，未來一周的天氣在24日前後有明顯落差。