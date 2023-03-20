新北行動治理前進深坑　侯友宜盼加速推動軌道建設

▲新北市舉行深坑行動治理座談會，市長侯友宜盼加速推動軌道建設。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（20日）率市府團隊前往深坑區與里長進行行動治理座談會，針對深坑輕軌進度、登山步道觀光規劃、山區住戶自來水延管、柏油道路路況改善等議題逐一討論，侯友宜表示，深坑輕軌對深坑居民別具意義，盼加速推動軌道建設，節省居民通勤時間，帶動周邊產業發展。

市民關心深坑輕軌進度，捷運局表示，歷經11次可行性研究報告送審，在去年12月獲交通部審查通過，並於今(112)年3月6日修正後上報交通部轉行政院審議，待行政院審議通過後將辦理綜合規劃，盼盡速推動深坑輕軌，造福周邊居民。

會中里長建議設計全深坑區的登山步道導覽圖，並於土庫岳步道增設里程柱，促進觀光效益。觀旅局表示登山入口處已有相關導引，導覽圖今年將納入設計，並提供電子檔予區公所使用；另外，因現地已有里程柱，將重新上漆加以維護。

▲侯友宜在行動治理座談會中，感謝深坑區里長的協助與支持共同解決深坑里民大小事。

有關阿柔里公館後2號附近居民面臨夏季缺水情形，欲爭取自來水延管工程。水利局表示已於2月16日會同區公所、里長及自來水公司現地會勘，評估經費約為3000萬元，因單戶延管成本超過中央補助每戶上限60萬元，建議加強宣導增加戶數以降低單戶成本，以利後續向水利署爭取評比補助。

深坑區公所補充，若里長同意改設簡易自來水作為替代方案，將擬具簡易自來水工程計畫等資料，提送水利局申請經費，滿足民眾用水需求。

另外，針對里內道路老舊情形，里長籲市府增加改善柏油路面範圍。工務局表示，有關萬福里萬福路、土庫里紅葉街、萬順里北深路3段93巷及阿柔里公館後及炮仔崙，部分道路正進行逐年修復，新提案會再請區公所辦理會勘，並於會後持續與區公所討論後續道路改善計畫。

▲侯友宜率市府團隊前往深坑區與里長進行行動治理座談會。

侯友宜在會中感謝深坑區里長的協助與支持，他說，雖然深坑只有8個里，但每位里長都相當認真，持續與市府合作推動交通建設，尤其新里長加入更帶動里內新進步，盼大家攜手合作，共同解決深坑里民大小事。