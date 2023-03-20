吊車掉木條害慘2騎士　他彈飛滾3圈滑行20米...機車磨地噴火花！

記者戴上容、劉人豪／新北報導



一輛吊車今(20日)行經新北市盧洲中興路三段與成泰路一段98巷路口時，過彎甩出一根木條躺在路中間，讓後續行經的機車騎士壓到，騰空飛起後倒地翻滾滑行20多公尺，另名騎士也壓到木條，導致失控倒地，事發當時的監視器畫面也曝光。

▲吊車過彎時甩出木條。（圖／記者戴上容翻攝）

從影片中可看到，吊車過彎的時候，車上一根木條掉落，橫躺在雙線道中央，何男行經該路段時，沒注意到地上木條直接輾過，導致人車騰空後墜地，何男翻滾3圈滑行20多公尺才停下，機車磨地噴出火花，滑行30多公尺才停止。

▲▼2名騎士經過都遭殃。（圖／記者戴上容翻攝）

後續柳男經過時，車輛輾壓車木條側邊，導致車輛失控無法回正，人車翻覆倒地，後方路過騎士見狀，也立刻停下車上前幫忙。

蘆洲警方指出，今天早上6時許接獲通報指出，五股區中興路三段有車禍事故，警方到場後經了解，為23歲何姓騎士與31歲柳姓騎士，行經該路段時輾過吊車掉落的木條導致車禍，所幸2人輕傷並無大礙，均意識清楚，人送署立台北醫院就醫。

▲▼所幸2名騎士皆輕傷，送醫治療。（圖／記者戴上容翻攝）

警方調閱監視器後，已經通知吊車駕駛到案說明釐清案情，將依道路交通管理處罰條例第30條開罰，可處3千元以上1萬8千元以下罰款。