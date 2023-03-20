當面邀侯友宜進提名委員會？　朱立倫：會做出具代表性的名單

▲朱立倫、侯友宜共同出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜日前透過臉書，批評國民黨主席朱立倫所規劃的選策會「黑金復辟」，引發朱侯心結傳聞；趁著今（20）日新北市議會國民黨團幹部交接典禮，朱侯兩人相見歡。針對提名委員會事宜， 朱強調一定會邀請包括侯在內的重要縣市首長共同決策，會做出最妥適、具有代表性的名單，能讓大家覺得有公信力。

揮別上週「選策會」的劍拔弩張，朱立倫、侯友宜今天在新北市議會國民黨團幹部交接典禮上相見歡，並吸引大批媒體記者採訪。朱立倫受訪時被問到，由於選策會已經中止，那麼提名委員會是否如期於本週三公布？朱答，國民黨制度本來就有一個中央提名委員會，委員會由主席召集，包括副主席在內，還會邀請重要意見領袖。

朱立倫表示，黨中央這次一定會邀請重要的縣市首長來共同參與決策，這樣讓國民黨的提名更為完整。至於是否會當面邀請侯友宜加入提名委員會，朱立倫稱，會跟包括侯友宜在內的重要的所有縣市首長一起討論，因為這牽涉14縣市，相信最後會做出最妥適、具有代表性的名單，能讓大家覺得有公信力。

侯友宜被問到是否加入提名委員會時，他表示，相信主席一定會適才適所做妥善的安排，每一個人在這個團隊裡面扮演好自己的角色，大家一起往前走。

值得注意的是，儘管朱侯今天互動熱絡，但還是有媒體質問朱立倫，今天出席黨團幹部交接典禮，是不是要跟侯友宜破冰？對此，由於典禮即將開始，朱未正面回應，但見朱全程都與侯互動熱絡，離去時兩人還攜手搭肩前往門口，侯亦步亦趨送朱上車，自己才隨後離去。