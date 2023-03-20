朱侯合體　民進黨酸：人前手牽手，背後下毒手

▲朱立倫（右）、侯友宜（左）出席新北市議會黨團交接典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨選策會內鬨告終，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜20日在新北市議會首度同台。民進黨新聞部主任張志豪酸說，稍早朱侯合體大戲，完美上演了什麼是「人前手牽手、背後下毒手」，朱立倫一手主導黑金選策會，還沒為自己專斷自私的決策道歉，今天就透過和侯友宜合體來轉移焦點，企圖洗刷罵名，政治操作可說是斧鑿斑斑。

張志豪質疑，國民黨選策會終止運作根本是虛晃一招，黑金成員全轉為決策中心私下運作，目的還是在「黑金復辟」，而侯友宜只會嘴巴喊喊反黑金復辟，實際卻緃容新北市府成員涉貪舞弊，只是為了讓「黑金複製」。

張志豪指出，侯友宜主政下的新北市府，至今有多人涉貪、涉弊，但侯友宜只顧烙跑選總統、和朱立倫互鬥，卻放任市府官員涉弊，據統計，朱立倫8年的新北市長任內，共有108名官員涉貪遭起訴，其中有75人是中高階主管，而這8年督導政風、警政的副市長就是侯友宜，侯友宜接手朱立倫擔任新北市長，顯然就是把黑金惡習一併「複製」。

張志豪呼籲，朱立倫不要企圖用朱侯合體來掩飾黑金復辟的真相，如澎湖縣議長陳昭玲、雲林縣議長沈宗隆、苗栗縣長鍾東錦，還有桃園市議長邱奕勝、南投縣議長何勝豐、台北市副議長葉林傳、南投縣副議長潘一全等人，都是朱立倫主導的選策會在2022年縣市首長、議員選舉時，把這些人列入提名，甚至在當選後還當上正副議長，國民黨根本是「假動作、真黑金」，不要想藉由演出朱侯合體，來粉飾太平。