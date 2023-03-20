林靜儀登記中二立委初選　宣示「4沒有」拚連任

▲林靜儀今天登記參與立委初選。（圖／翻攝自Facebook／林靜儀）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨區域立委初選開跑，台中市第二選區現任立委林靜儀20日透過臉書宣布，已經完成立委初選登記，自己沒有官商勾結，沒有為己營私，沒有家族利益，沒有「順他者昌」，盼2024繼續完成為國家與地方奮鬥的任務。

林靜儀今天透過臉書分享，她已領表登記初選，前年底她承接台中市第二選區補選責任以來，感謝短短的時間內，中二的鄉親們用滿滿的鼓勵與期待，讓自己有機會當選，服務大家；就任後這14個月來，她一直秉持專業問政，更希望帶給中二選區鄉親期待數十年的政治風氣，就是乾淨與公平。

林靜儀說，她沒有官商勾結，沒有為己營私，沒有家族利益，沒有「順他者昌」，擔任公職，這個「公」字，就是為民服務、為公眾謀福利，這14個月，其團隊總共跑了4636個地區活動、完成410場會勘、1540件服務案件，她在國會的質詢率是131%，除了自己委員會的質詢，也到其他委員會質詢、關心、要求政府，有更好的制度，為民服務。

林靜儀說明，選在第一天就完成民進黨黨內初選登記，因為她相信，不論初選或2024年大選，都是自己的職責，也是國家與地方需要自己繼續奮鬥的任務。