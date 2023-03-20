暗酸王世堅？何志偉：我做事不做秀　「一直守著誠信」

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委初選開跑，台北市議員王世堅無懼「誠信條款」不建議議員投入立委初選，登記挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任。對此，何志偉20日下午出席後援會活動，約50名鄉親齊聚喊「加油」，何致詞時意有所指地說，他做事不做秀，他一直守著對選民的承諾，一直守著對大家的誠信，一步一腳印。

▲民進黨立委何志偉接受媒體聯訪。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

王世堅今天上午10點到民進黨台北市黨部領表登記，確定投入士林、大同選區初選，挑戰何志偉，包括英系議員洪健益、林世宗、劉耀仁、陳慈惠、張文潔、吳沛憶、正國會議員許家蓓等人到場力挺，聲勢浩大。

對此，何志偉下午出席「士林區福順里何志偉後援會」成立活動，他致詞時意有所指的表示，他現在心心念念、最重要的當然就是選民的安全，以及國格、主權、安全，還有經濟一定要穩固好，「志偉沒有變，志偉一直守著我們對選民的承諾，志偉一直守著對大家的誠信，我們一步一腳印」。

何志偉說，「我們做事不做秀，志偉認真在做」，不管是跑攤、傾聽基層，用專業的問政，要求政府好好施政。他說，民進黨主席賴清德要守住民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的價值，會付出一些成本及代價，而他一定要站在台灣本土的立場上，好好做事情，替鄉親鄉親。

至於王世堅今天上午受訪時暗酸何志偉說「我信賴，不信邪」等語，何志偉受訪時笑說，團結是民進黨最重要的公約數，期待用最真誠的心，在公職上努力，信賴台灣不只是讓台灣選民信賴，還要對美國、日本的朋友釋放一個訊息：會好好的做，好好的來努力；媒體追問，是否覺得此語針對自己？何說，不會，「我的心中只有我們的支持者」，現在這些聲音，都是讓台灣更好的動力，賴清德期待自己在基層好好努力，聽到基層的聲音。

媒體詢問，若是黨中央協調何志偉去其他選區參選？何志偉直言，「我是士林跟大同的孩子」，一定是在地努力，在地深耕。